الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"جدري القرود"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، مساء اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة بـ“جدري القردة“، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

ووفق الوكالة، أوصت الوزارة ”أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية“.

"وزارة الصحة ووقاية المجتمع" تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لـ" #جدري_القردة " في الدولة وتوصي أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر و التجمعات و تجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.#وام pic.twitter.com/G7PxxR83Jf — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 29, 2022

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت، في 24 مايو الجاري، رصد أول حالة من ”جدري القردة“.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ حينها عن وزارة الصحة الإماراتية، أن الإصابة الأولى بجدري القرود في البلاد ”تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة، وهي زائرة للدولة من غرب أفريقيا“، مؤكدة أنها ”تتلقى العناية الطبية اللازمة في مستشفيات الإمارات“.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع جدري القرود، من خلال ”الاستعداد الاستباقي للرصد والتقصي المبكر لحالات جدري القرود في الدولة“، وذلك بعد ظهور تقارير عدة بشأن اكتشاف حالات في عدد من دول العالم.

وقالت الوزارة في بيان إن ”جدري القرود يعد مرضًا حيواني المنشأ، يسببه فيروس ينتمي إلى فصيلة فيروسات الجدري، حيث ينتشر في المقام الأول في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة وسط وغرب أفريقيا، ويتم تصديره أحيانًا إلى مناطق أخرى“.

وأشارت إلى أن ”فترة حضانة المرض تتراوح بين 7 إلى 14، وقد تمتد إلى 21 يومًا، وفترة العدوى من شخص إلى آخر تبدأ من بعد ظهور الطفح الجلدي، الذي يظهر عادة بعد حوالي 3 أيام من الإصابة بالحمى“، موضحة أنه ”قد تصاحب المرض أعراض مثل إرهاق، صداع، وانتفاخ في الغدد اللمفاوية“.

يشار إلى أن جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ، اكتُشف لأول مرة بين البشر، في العام 1970، في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى صبي عمره 9 أعوام.

ويدخل الفيروس الجسم عن طريق الجلد أو الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية في العين والأنف والفم، كما يمكن أن يحدث الانتقال أيضًا من خلال ملامسة سوائل الجسم، أو ملامسة الملابس الملوثة.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم السابق ضد الجدري العادي أثبت نجاعة بنسبة 85% في الوقاية من جدري القرود.