جدري القرود يصل أمريكا اللاتينية

أكدت وزارة الصحة في الأرجنتين أول إصابتين بجدري القرود في أمريكا اللاتينية يوم الجمعة.

وسُجلت معظم الإصابات في التفشي الأخير لهذا المرض الفيروسي في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهي دول تقع خارج المناطق التي يستوطن فيها عادة هذا المرض في غرب ووسط أفريقيا.

وقالت وزارة الصحة عن أول إصابة في الأرجنتين ”إن نتيجة الاختبارات للحالة المعنية جاءت إيجابية“. وأضافت أن المريض يتمتع بصحة جيدة وأن الأشخاص الذين كانوا مخالطين له يخضعون للسيطرة السريرية والوبائية دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن.

وأكدت الوزارة في وقت لاحق إصابة أخرى لمواطن إسباني وصل إلى الأرجنتين يوم الأربعاء.

وسجلت نحو 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عمليات تفش للمرض مع أكثر من 200 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إن ”الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض“، مشيرة إلى أنه ”يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة“.

وذكرت مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في ”الصحة العالمية“، سيلفي برياند، في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: ”نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواءه بسهولة“.

وكانت كبيرة خبراء الأوبئة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، قالت أمس الخميس، إنه ”تم اكتشاف نحو 200 إصابة مؤكدة بجدري القردة وأكثر من 100 إصابة مشتبه بها حتى الآن خارج الدول التي عادة ما ينتشر فيها الفيروس المسبب للمرض“.

وأضافت كيركوف في إفادة عبر الإنترنت، أنه ”تم حتى الآن تسجيل إصابات في أكثر من 20 دولة لا يتوطن بها المرض“، مضيفة أن ”المنظمة تتوقع زيادة الأعداد“.

وتابعت: ”نتوقع اكتشاف مزيد من الإصابات، نطلب من الدول زيادة المراقبة… هذا وضع قابل للاحتواء، سيكون صعبا لكنه قابل للاحتواء في الدول غير الموبوءة“.

ويتوطن جدري القردة، وهو عدوى فيروسية خفيفة، في دول أفريقية هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وأثار تفشي المرض بالآونة الأخيرة، في دول لا ينتشر بها عادة الكثير من المخاوف.

ويُعتقد أن معدل الوفيات جراء السلالة المنتشرة عالميا نحو واحد في المئة على الرغم من توفر اللقاحات والعلاجات الفعالة.