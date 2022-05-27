وسط غموض يكتنف المرض.. رصد مئات الإصابات بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنها تلقت تقارير عن 650 حالة إصابة محتملة بالالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال، لكنها أضافت أن أسبابه لم تعرف بعد ولا تزال قيد التحقيق.

وأفادت دراسة أجرتها المنظمة بأنه حتى 26 مايو أيار أبلغتها 33 دولة بما إجماليه 650 حالة إصابة محتملة، مع تصنيف 99 حالة إضافية معلقة.

وتبحث السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم عن زيادة غامضة في حالات الالتهاب الكبدي الحاد لدى الأطفال الصغار والتي أدت إلى تسع وفيات على الأقل.

وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون الأسبوع الماضي إن العدوى بفيروس غدي، وهو فيروس شائع في مرحلة الطفولة، هو الفرضية الرئيسية للحالات الأخيرة من التهاب الكبد الحاد المجهول المنشأ لدى الأطفال.

ولا يصيب الالتهاب الكبدي المرتبط بهذا النوع من الفيروسات الغدية تقريبا إلا الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضا إنها تحقق فيما إذا كانت عدوى كوفيد-19 تلعب دورا في هذا الإطار، بالإضافة إلى مسببات الأمراض الأخرى والأدوية وعوامل الخطر.

المملكة المتحدة لديها أكبر عدد من الحالات المحددة، مع 197 حالة ، في حين أن الولايات المتحدة لديها 180 حالة، معظمها كانت شديدة بما يكفي لتتطلب دخول المستشفى.

على الرغم من التعرف على المزيد من الحالات، إلا أن السبب لا يزال لغزًا طبيًا.

في حين أن التهاب الكبد الخفيف ليس شائعًا بين الأطفال ، إلا أن الالتهاب الحاد كهذا يكون شائعًا. عادةً ما تجري المملكة المتحدة من 8 إلى 10 عمليات زرع كبد كل عام ، لكنها تجاوزت هذه الأرقام بالفعل ، مع 11 في ثلاثة أشهر فقط.

على الصعيد العالمي ، احتاج 26 مريضًا – 15 في الولايات المتحدة – إلى عمليات زرع كبد. ما يقرب من نصف الوفيات – خمسة من أصل 11 حتى الآن – حدثت في الولايات المتحدة.

تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في الولايات المتحدة في ولاية ألاباما، ولكن بعد أن أصدر مركز السيطرة على الأمراض تحذيرًا على مستوى البلاد ، تم العثور على حالات في 36 ولاية وإقليم.

تكشف اختبارات الدم أن التهاب الكبد الحاد لا يتسبب فيه فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E.

يتم التحقيق في العديد من الأسباب المحتملة. قد يكون هذا فيروسًا جديدًا لم يتم التعرف عليه بعد. أو يمكن أن يكون فيروسًا موجودًا ، أو فيروسات موجودة مجمعة معًا، مما يتسبب في ظهور أعراض جديدة.

أحد أهم الفيروسات قيد الدراسة هو الفيروس الغدي، وهو عائلة شائعة من الفيروسات يتم اكتشافها في مجرى الدم لدى العديد من المرضى – خاصةً البديل 41 ، والذي يظهر عادةً على شكل حشرة معدة.

لكن أنسجة الكبد التي تم فحصها حتى الآن لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس الغدي ، ومن غير المعتاد أن يتسبب هذا الفيروس في الإصابة بالتهاب الكبد.