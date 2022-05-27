منظمة الصحة العالمية: يمكن احتواء جدري القردة إذا تحركنا الآن‎‎

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إن ”الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض“، مشيرة إلى أنه ”يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة“.

وذكرت مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في ”الصحة العالمية“، سيلفي برياند، في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: ”نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواءه بسهولة“.

وكانت كبيرة خبراء الأوبئة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، قالت أمس الخميس، إنه ”تم اكتشاف نحو 200 إصابة مؤكدة بجدري القردة وأكثر من 100 إصابة مشتبه بها حتى الآن خارج الدول التي عادة ما ينتشر فيها الفيروس المسبب للمرض“.

وأضافت كيركوف في إفادة عبر الإنترنت، أنه ”تم حتى الآن تسجيل إصابات في أكثر من 20 دولة لا يتوطن بها المرض“، مضيفة أن ”المنظمة تتوقع زيادة الأعداد“.

وتابعت: ”نتوقع اكتشاف مزيد من الإصابات، نطلب من الدول زيادة المراقبة… هذا وضع قابل للاحتواء، سيكون صعبا لكنه قابل للاحتواء في الدول غير الموبوءة“.

ويتوطن جدري القردة، وهو عدوى فيروسية خفيفة، في دول أفريقية هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وأثار تفشي المرض بالآونة الأخيرة، في دول لا ينتشر بها عادة الكثير من المخاوف.

ويُعتقد أن معدل الوفيات جراء السلالة المنتشرة عالميا نحو واحد في المئة على الرغم من توفر اللقاحات والعلاجات الفعالة.

وكان ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن ”المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج قارة أفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية“.

وأضاف بيبودي: ”إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره“.

وأشار إلى أن ”الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا“.

وجاءت تصريحات بيبودي، بينما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح ”جينيوس“ لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القردة.

وليس واضحا سبب تفشي المرض، إذ يسعى العلماء لفهم مصدر الحالات وما إذا كان أي شيء قد تغير في الفيروس.

وكانت مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، روزاموند لويس، قالت يوم الإثنين الماضي، إنه ”لا دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور“.