المتفائلون أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

قال باحثون إن الأشخاص المتفائلين في حياتهم، هم أقل إصابة بنوبات قلبية قاتلة، شأنهم شأن الأشخاص الذين يتبعون أسلوب حياة صحيا.

وأضاف الباحثون في دراستهم التي أصدرتها ”جامعة الدنمارك“، أن ”النوبات القلبية لا تظهر سوى القليل من الأعراض، وغالبًا ما يسبق هذه الحالة نمط حياة من العادات غير الصحية“.

وتنتج النوبة القلبية عن إعاقة وصول الدم إلى القلب ما يجعله يعاني من الجوع الخطير للأكسجين، حسب الدراسة، التي أوضحت أن ”أولى الأعراض تشمل الدوار وآلما في الصدر“، حسبما أوردت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الجمعة.

وقالت الدراسة: ”ترتبط الحالة القلبية ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من أنماط الحياة، ومع ذلك قد يكون عامل الخطر الذي غالبًا ما يتم تجاهله هو السمات الشخصية التي تجعل الأفراد عرضة لعادات غير صحية ما يزيد من مخاطرهم“.

وبينت أن ”تلك النتيجة هي الأولى من نوعها وأنها استندت على تجربة على ما يقارب من 941 شخصًا هولنديًا“.

وأشارت إلى أن ”الباحثين وجدوا أن المشاركين الذين لديهم أعلى مستويات التفاؤل كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 45% لجميع أسباب الوفيات القلبية مقارنة بأولئك الذين لديهم أعلى مستويات التشاؤم“.

وأظهرت أن ”الأفراد في الدرجة العليا من التفاؤل كان معدل الوفيات لديهم حوالي 30.4%، في حين كان معدل الوفيات لدى المشاركين في الجزء الأكثر تشاؤمًا 56.5%“.

ودعمت ”جامعة كوليدج لندن“ نتائج الدراسة، عندما قالت إن الباحثين فيها ”ركزوا عن كثب على تأثير التفاؤل على التعافي من الأزمة القلبية“.

وذكرت أنه ”من المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أن الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من التفاؤل كانوا أكثر استعدادا للإقلاع عن التدخين“.

”كما ظهر أنهم يتبنون تغييرات أخرى في نمط الحياة، مثل زيادة تناول الفواكه والخضروات“.

وفي دراسة ذي صلة، أشارت مؤسسة القلب البريطانية أن ”الرسالة الأساسية هي طلب الصحة من طبيبك إذا كنت قلقًا بشأن مزاجك، أو مزاج أحد أفراد أسرتك“.

وأوضحت أن ”الاكتئاب شائع في عموم السكان وأكثر من ذلك لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية جسدية“.

ولفتت إلى أنه ”عندما يرتبط التشاؤم بأعراض الاكتئاب، تكون هناك زيادة كبيرة في الحالات القلبية الخطيرة مثل النوبة القلبية المميتة أو الحاجة إلى جراحة القلب، أو إعادة إدخال مريض القلب للمستشفى مقارنة بأولئك الذين لديهم موقف متفائل“.