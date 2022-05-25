شركة سويسرية تطور فحوصًا لكشف الإصابة بفيروس "جدري القرود"

أعلن عملاق صناعة الأدوية ”روش“، اليوم الأربعاء، عن تطويره لاختبار سريع PCR خاص باكتشاف الإصابة بفيروس ”جدري القرود“، إثر انتشار المرض في عدة أنحاء من العالم لم يكن معتادًا بها.

وقالت الشركة السويسرية في بيان إن هذا الإجراء جاء ”استجابة لحالات الإصابة بجدري القرود الذي أثار قلقًا مؤخرًا“.

وقال رئيس قسم التشخيص في البيان إن ”(روش) طورت بشكل سريع سلسلة جديدة من الاختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود، ومتابعة انتشاره“.

والاختبارات التي طورتها الشركة ليست موجهة لاستعمال العموم، وإنما للبحث العلمي في غالبية بلدان العالم، بحسب موقع ”20 مينوت“ الفرنسي.

وحالات التفشي الأخيرة وهي بالمئات، تعد حالات غير نمطية لأنها تسجل في بلدان لا يتوطن فيها جدري القرود، وهو مرض يسبب تقرحات جلدية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن اكتشاف المرض من خلال فحص PCR لأن اختبارات المستضدات لا يمكنها تحديد ما إذا كان الفيروس هو جدري القرود أو فيروس آخر ذو صلة. وتأتي أفضل العينات للتشخيص من التقرحات، ومسحات من الإفرازات (سائل ينتج عن الجرح) أو قشور التقرحات.

وينتمي ”جدري القرود“ إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، ولكنه يسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا، إذ يعاني معظم المرضى من الحمى، وآلام الجسم، والقشعريرة، والتعب. وقد يطور الأشخاص المصابون بمستوى أكثر خطورةً للمرض، طفحًا جلديًّا وبثورًا على الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وأمس الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ”على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل قابلًا للاحتواء“، وقالت إنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود، ووقف انتقال العدوى بين البشر.

وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة، ماريا فان كيرخوف: ”نريد وقف انتقال العدوى بين البشر، ويمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفشّ فيها، إنه وضع يمكن السيطرة عليه“، بحسب ”فرانس برس“.

من ناحيته، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ”وكالة الصحة الأوروبية“، الإثنين، إن ”خطر انتشار مرض جدري القردة النادر بين السكان على نطاق واسع منخفض للغاية، لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة“.