4 نصائح للتخلص من معاناة "القلب المكسور"

يتعرض المرء في مرحلة ما من حياته لما يسمى ”القلب المكسور“، حيث يتمثل ذلك، في نهاية علاقة، أو استحالة الحصول على وظيفة مهمة، أو فقدان شخص مميز للغاية.

لكن المفارقة أن هذه الحالة، تجعل الشخص الذي يعاني منها أكثر نضجًا في مواجهة التغيير.

ألم كبير

عندما نتحدث عن ”قلب مكسور“ فهذه استعارة للتعبير عن جرح كبير جدًا، هذا لا يعني أن قلوبنا ”مكسورة“ بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنك تشعر بذلك، ويمكن أن تحس بألم عميق في صدرك عند الشعور بحالة الحزن الشديد.

وأثبتت الدراسات العصبية، بحسب تقرير موقع ”heuresmiroirs“، أن ”الألم الانفعالي ينشط نفس المنطقة من الدماغ المسؤولة عن الألم الجسدي، لهذا قد نشعر بألم في الصدر والمعدة، وأماكن أخرى من الجسم، بعد الإصابة بحالة القلب المكسور“.

وقال التقرير إنه ”في حالة تفكك علاقة عاطفية يمكننا التعمق أكثر في الأدلة العلمية، فمثل العديد من الأشياء الأخرى يطلق الحب مجموعة من الهرمونات في مجرى دمنا“.

وأضاف: ”ينفجر إنتاج الدوبامين والأوكسيتوسين، مما يجعلنا في حالة مزاجية أفضل، ويزيد من الرغبة الجنسية لدينا، وبمجرد أن يتأثر مصدر هذه الهرمونات، أي عندما ننهي تلك العلاقة ينخفض ​​مستوى هذه المواد في الجسم بسرعة“.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

بشكل عام يعاني جسمك في حال ”انكسار القلب“، وتغمرك مشاعر سلبية، مثل: الحزن، والقلق، والاكتئاب، وما إلى ذلك، عندها ستصاب بصدمة ويختل استقرارك، أي أنك لا تعرف ماذا تفعل أو كيف تتغلب على الحالة النفسية التي تؤلمك.

إلى جانب ذلك، يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة بتناول الطعام والشراب، مما يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم.

ولذلك يوصي المختصون ببعض النصائح حول كيفية التغلب على هذه الحالة، وفيما يلي 4 منها:

عدم الهروب من الألم

تتمثل الخطوة الأولى، في عدم الهروب من الألم.

بالطبع لا أحد يحب أن يتألم، وميلنا الطبيعي هو أن نفعل كل شيء من أجل أن يختفي هذا الشعور، لذا عشْ مع حزنك ولا تخف منه، لأن محاولة تجاهل الألم ستجعلك تظهر بشكل أقوى.

اقضِ وقتًا مع أحبائك

يعزز الاتصال مع الأشخاص الذين تحبهم مع إظهار العاطفة، إنتاج ”الأوكسيتوسين“، وهكذا من خلال اقترابنا من الأصدقاء والعائلة سنعطل مفعول الهرمونات الضارة في أجسامنا، وهو ما يعزز الشعور بالرفاه النفسي وتحسن مزاجك.

حاول اتباع عادات صحية

مشاهد ”الكوميديا ​​الرومانسية الكلاسيكية“ الحزينة، وتناول بعض السكريات لتقليل التوتر والشعور بالسعادة.

ولا حرج في الرغبة بتخفيف آلام القلب المنكسر بتناول الطعام، لكن، لا بد من تجنب الإفراط في ذلك، خاصة إذا كنت تعاني أصلًا بالفعل من اضطراب مرتبط بالأكل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تهتم بالتمارين البدنية المستمرة، هذه التمارين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإنتاج الهرمونات المهمة للصحة العقلية، وهذا يساعدك على التغلب على حالة ”انكسار القلب“.

اكتب أو تحدث عن مشاعرك

الاحتفاظ بكل شيء لنفسك ليس هو الحل، لذا لا تتردد وتحدّث عن انفعالاتك، حتى لو كنت لا تستطيع التعبير عما تشعر به، باستخدام طريقة الكتابة.

كما يمكنك التحدث إلى الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو زيارة معالج نفسي، فهذه خطوة مهمة للعيش من خلال الألم، وإخراج الهموم على قلبك.