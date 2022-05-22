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سلطنة عمان ترفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 10:14 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 11:00 GMT

سلطنة عمان ترفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وقالت اللجنة العليا لمكافحة الفيروس، في بيان نشر على

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة الفيروس، في بيان نشر على حسابها في تويتر: ”تقرر رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن العامة ولجميع الأنشطة“، مؤكدة على ضرورة ”التمسك بالثقافة الصحية الوقائية“.

ونوهت اللجنة في بيانها إلى ضرورة الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة في حال المخالطة.

كما حثت ”الجميع وخاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة بالالتزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة“.

وشدد البيان على ”أهمية تلقي المواطنين والمقيمين للجرعة المعززة من اللقاح“.

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