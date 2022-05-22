سلطنة عمان ترفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، رفع جميع التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة الفيروس، في بيان نشر على حسابها في تويتر: ”تقرر رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن العامة ولجميع الأنشطة“، مؤكدة على ضرورة ”التمسك بالثقافة الصحية الوقائية“.

#اللجنة_العليا تقرر رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن العامة ولجميع الأنشطة مع تأكيدها على أهمية التمسك بالثقافة الصحية الوقائية.

وتشكر اللجنة المواطنين والمقيمين على تعاونهم والتزامهم بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.#عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/981PEue9qc — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) May 22, 2022

ونوهت اللجنة في بيانها إلى ضرورة الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أي أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين، وارتداء الكمامة في حال المخالطة.

كما حثت ”الجميع وخاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة بالالتزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة“.

وشدد البيان على ”أهمية تلقي المواطنين والمقيمين للجرعة المعززة من اللقاح“.