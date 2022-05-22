مصدر قلق.. بايدن يحذر من جدري القردة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن تفشي مرض ”جدري القردة“ هو أمر ”يجب أن يكون مصدر قلق للجميع“.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ”مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.



وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان ”نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله“.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية صرح يوم الجمعة، لـ“رويترز“، دون ذكر اسمه، أن ”من المرجح اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، لكن الخطر على المواطنين ما زال منخفضا في الوقت الراهن“.

ويعد ”جدرى القرود“ من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير، مثل: العزلة الذاتية، والنظافة الشخصية.

وسجلت إصابات بالمرض في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وكندا والولايات المتحدة وايطاليا والسويد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع رصد المزيد من حالات الإصابة بـ“جدري القرود“ في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، وفق ”رويترز“.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه حتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس، مضيفة أنها ”ستقدم مزيدا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية الحد من انتشار جدرى القرود“.

وأضافت ”المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض“.

وقال المسؤول بمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان، لـ“رويترز“ إن ”لجنة دولية من الخبراء اجتمعت عبر مؤتمر مرئي للنظر في ما يلزم دراسته حول تفشي المرض وإبلاغه للجمهور، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي انتشار دون أعراض، ومن هم الأكثر عرضة للخطر، والطرق المختلفة للانتقال“.

وقال إن ”الاتصال الوثيق هو الطريق الرئيس لانتقال المرض، لأن الآفات النمطية للمرض معدية للغاية، على سبيل المثال، الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضون للخطر، وكذلك العاملون في مجال الصحة، ولهذا السبب بدأت بعض البلدان في تطعيم فرق علاج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري، وهو فيروس مرتبط به“.

ويشير التسلسل الجيني المبكر لعدد قليل من الحالات في أوروبا إلى وجود تشابه مع السلالة التي انتشرت بطريقة محدودة في بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة في عام 2018.

وأضاف هيمان أن تفشي ”جدري القرود“ لا يشبه الأيام الأولى لجائحة ”كوفيد -19“ لأنه لا ينتقل بسهولة.