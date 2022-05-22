اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان السبت رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنكليزي.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنكليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة.

وستبين التحاليل المخبرية الاثنين ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القردة.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

وقالت مقاطعة برن في سويسرا في بيان، السبت، إنه تم رصد أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود لشخص من المقاطعة انتقل إليه المرض عبر ”اتصال جسدي وثيق بالخارج“.

وذكر البيان أن هذا الشخص استشار طبيبا بعد إصابته بحمى وطفح جلدي وشعوره بالوهن، مضيفا أنه تم عزل الشخص في بيته وتم إبلاغ من كانوا على اتصال به، بحسب ”رويترز“.

وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في العاصمة الألمانية برلين، أنه تم تسجيل اثنتين على الأقل من حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في برلين، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل أول إصابة في البلاد في ميونيخ.

وقالت وزارة الصحة بمدينة برلين، في بيان، إنه من المحتمل ظهور المزيد من الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن المرضى في حالة مستقرة، وأن التسلسل الجيني سيوضح نوع المرض.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ بعد تسجيل أول إصابة في ألمانيا إنه من المفترض أن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة، وإنه يمكن احتواء تفشي المرض إذا تحركت السلطات الصحية بسرعة، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة، تسجيل أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود النادر لإسرائيلي عاد مؤخرًا من رحلة إلى أوروبا.

وقال مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إن ”رجلًا في الثلاثينيات من عمره نُقل إلى المستشفى، وظهرت عليه أعراض المرض“.

وأكد المستشفى أن الرجل في حالة جيدة، وأنه يخضع حاليًا للعزل والمراقبة، وفق ما نقله موقع ”تايمز أف إسرائيل“.

وجدري القردة مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن معظم الإصابات الجديدة بهذا المرض في الدول الغربية رصدت لدى رجال مثليين، مشيرة إلى أنها تسعى إلى درس انتقال الفيروس خاصة داخل مجتمع المثليين.