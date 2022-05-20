إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود النادر لإسرائيلي عاد مؤخرًا من رحلة إلى أوروبا.

وقال مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إن ”رجلًا في الثلاثينيات من عمره نُقل إلى المستشفى، وظهرت عليه أعراض المرض“.

وأكد المستشفى، أن الرجل في حالة جيدة، وأنه يخضع حاليًا للعزل والمراقبة، وفق ما نقله موقع ”تايمز أف إسرائيل“.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، يوم أمس الخميس، اتخاذها الاحتياطات ضد الانتشار المحتمل لمرض جدري القرود في إسرائيل، حيث أصدرت تعليمات للطاقم الطبي بالبحث عن أعراض المرض.

ويأتي التقرير في الوقت الذي حذّر فيه مسؤول صحي أوروبي كبير، اليوم الجمعة، من أن الحالات قد تتسارع خلال الأشهر المقبلة، حيث انتشر الفيروس في 8 دول أوروبية على الأقل.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج: ”مع دخولنا موسم الصيف، ومع انتشار التجمعات الجماهيرية، والمهرجانات، والحفلات، أشعر بالقلق من أن انتقال العدوى يمكن أن يتسارع“.

وقال كلوج إن ”معظم الحالات الأولية كانت بين رجال مارسوا الجنس مع رجال، وأتوا للعلاج في عيادات الصحة الجنسية“، مضيفًا: ”هذا يشير إلى أن انتقال العدوى ربما سيكون مستمرًا لبعض الوقت“.

وأضاف كلوج: ”تم اكتشاف حالات خلال الأسابيع الأخيرة في دول أوروبية، بما في ذلك البرتغال، والسويد، وكذلك الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا“، واصفًا الانتشار بأنه ”غير نمطي“.

وتابع: ”جميع الحالات الحديثة باستثناء حالة واحدة ليس لها سجل سفر ذي صلة إلى المناطق التي يتوطن فيها جدرى القرود“.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ”تحقق في حقيقة أن العديد من الحالات المبلغ عنها كانت لأشخاص مثليين أو ثنائيي الجنس أو رجال يمارسون الجنس مع رجال“.

وجاء بيان المسؤول في الوقت الذي أبلغت فيه فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، عن أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القردة، بينما أكدت إيطاليا أن لديها الآن 3 حالات مرتبطة بالمرض.

وأوضحت السلطات الفرنسية أن الفيروس أصاب رجلًا يبلغ من العمر 29 عامًا يعيش في باريس“، فيما قالت بلجيكا إنها أكدت إصابتين، إحداهما لرجل في منطقة برابانت الفلمنكية.

وأبلغ مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 حالة مؤكدة أخرى في إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 حالة.

يشار إلى أن أعراض الفيروس، تتمثل بظهور بثرات مميزة، ولكنه نادرًا ما يكون قاتلًا، وبدأ انتشاره وسط وغرب أفريقيا.