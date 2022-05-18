دراسة: تناول الطعام في "الوقت المناسب" يطيل العمر بنسبة 35 %

نجحت تجربة أجريت على الفئران في إظهار أن تناول الطعام في الوقت المناسب يساعد على إطالة العمر بنحو 35 % .

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية التي نشرت نتائج التجربة اليوم الأربعاء، فإن الدراسة الطبية الأمريكية استندت إلى مئات الفئران واستمرت حوالي 4 سنوات.

وقالت الدراسة التي كانت قد نشرتها مجلة ”العلوم“ الأمريكية إن ”واحدة من أكثر الأفكار إثارة للاهتمام التي خرجت بها التجربة هي تأثير تناول الطعام في وقت معين من اليوم على العمر“.

وأوضح جوزيف تاكاهاشي، من معهد ”هوارد هيوز“ الطبي وزملاؤه الآخرون المشاركون في الدراسة، أن تناول الطعام فقط خلال أكثر الأوقات نشاطًا في اليوم أدى إلى إطالة عمر الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

ولفت إلى أن التجربة على مئات الفئران على مدى أربع سنوات أظهرت أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وحده أدى إلى إطالة عمر الحيوانات بنسبة 10 %.

وأضافت الدراسة: ”لكن إطعام الفئران النظام الغذائي فقط في الليل، عندما تكون الفئران أكثر نشاطًا أدى إلى إطالة عمرها بنسبة 35 %.“

وقال تاكاهاشي، الذي يعمل أيضا باحثا في الأحياء الجزيئية في مركز ”ساوث وسترن“ الطبي بجامعة تكساس، إن البحث يساعد في فصل الجدل حول خطط النظام الغذائي التي تركز على تناول الطعام فقط في أوقات معينة من اليوم.

بدوره أشار ساي كروبا داس، عالم التغذية الأمريكي إلى إن نتائج فريق تاكاهاشي تسلط الضوء على الدور الحاسم لعملية التمثيل الغذائي في الشيخوخة.

وذكرت الدراسة أنه لكشف آثار السعرات الحرارية والصيام والتأثيرات اليومية على طول العمر، أجرى فريق تاكاهاشي تجربة مكثفة مدتها أربع سنوات متتالية مضيفة أن الفريق الطبي قام بإيواء مئات الفئران مع مغذيات آلية للتحكم في وقت وكمية الطعام التي يتناولها كل فأر طوال عمره الافتراضي.

ولفتت الدراسة إلى أنه أمكن لبعض الفئران أن تأكل بقدر ما تريد، بينما تم تقييد سعرات أخرى بنسبة 30 إلى 40 % مشيرة إلى أن الفريق اكتشف أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في الليل، على مدار ساعتين أو 12 ساعة، عاشت أطول من بقية الفئران.

وقالت: ”تشير النتائج إلى أن الأكل المقيد بالوقت له آثار إيجابية على الجسم، حتى لو لم يؤد لفقدان الوزن“ فيما أوضح تاكاهاشي أن دراسته لم تجد أي اختلافات في وزن الجسم بين الفئران في جداول الأكل المختلفة مضيفا: ”لكننا وجدنا اختلافات عميقة في العمر“.