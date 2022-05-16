كشف طبي قد ينقذ الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ للرضع

حدد فريق من الباحثين الأستراليين علامة كيميائية حيوية في الدم يمكن أن تساعد في تحديد الأطفال حديثي الولادة المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ، وهو إنجاز يقولون إنه يوفر وسيلة لتدخلات مستقبلية لمنع حدوث وفيات.

وفي دراسة نُشرت بمجلة ”ذا لانستس إيبيو ميديسن“، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تُوفوا بسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ لديهم مستويات أقل من إنزيم يسمى بوتيريل كولين استراز (بي.سي.إتش.إي) بعد الولادة بوقت قصير. ويلعب هذا الإنزيم دورا رئيسيا في مسار اليقظة في الدماغ، ومن شأن المستويات المنخفضة منه أن تقلل من قدرة الرضيع النائم على الاستيقاظ أو الاستجابة لبيئته.

وقالت المشرفة على الدراسة الدكتورة كارمل هارينجتون من مستشفى الأطفال بويستميد في أستراليا لـ“رويترز“: إن ”هذا هو أول دليل على أن الأطفال الذين يستسلمون لمتلازمة موت الرضع المفاجئ مختلفون منذ الولادة“، وأضافت أن ”الطفل الذي يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة عندما ينام ولا يستيقظ هو كابوس كل الآباء“، واصفة شبكة مستشفيات سيدني للأطفال في أستراليا هذا الكشف بأنه ”أول إنجاز من نوعه في العالم“.

إلا أن خبراء آخرين قالوا، السبت، في صحيفة (نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين)، إن الباحثين ”في منتصف الطريق فقط“ لتحقيق هدف الفهم الكامل لمتلازمة موت الرضع المفاجئ والقدرة على منعها.

ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ، هي الموت المفاجئ غير المبرر لطفل عمره أقل من سنة، ولا يكون له سبب معروف حتى بعد إجراء تحقيق كامل؛ حيث يشمل هذا التحقيق إجراء تشريح كامل، وفحص مشهد الموت، ومراجعة التاريخ السريري.

وحول سبب الموت، تفيد النظرية الأكثر ترجيحًا بأن الرُّضع الذين يموتون بمتلازمة الموت المفاجئ يكون لديهم ضعف أساسي مثل نمط وراثي معين، أو تشوهات دماغية خفية، ويتعرضون لمحفز من العوامل البيئية مثل وضع نوم غير آمن، بيئة نوم غير آمنة، تدخين الأم أثناء الحمل أو بعد الولادة، أو التعرض للتدخين السلبي، أو حدوث عدوى في مرحلة مبكرة من تطور الدماغ أو الجهاز المناعي.