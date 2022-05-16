دراسة: استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام يمثل خطرا على الصحة

نبّهت دراسة طبية حديثة نشرت، اليوم الإثنين، من أن استعمال الهاتف الذكي أثناء تناول الطعام يمثل خطرا على الصحة؛ لأنه يشتت الانتباه ويتيح للشخص زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، إلى أن هناك اعتقادا شائعا بأن زيادة الدهون الحشوية تزداد مع تقدم العمر، لكن هذه النظرية فقدت مصداقيتها على نطاق واسع في معظم الأبحاث الطبية الأخيرة.

وأوضحت أنه عادة ما تنتج الدهون التي يتم تخزينها داخل تجويف البطن عن زيادة استهلاك السعرات الحرارية، إلى جانب نمط حياة غير مستقر، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن بعض عادات الأكل يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

وحذرت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ”فور فايف للصحة والعافية“ في لندن، من أن السمنة تعتبر من التحديات الصحية المتزايدة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنتائج الصحية السيئة الأخرى، مثل مرض السكري.

وقالت إنه في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي التوازنات الهرمونية إلى تراكم الدهون الزائدة، ولكن تظل عوامل نمط الحياة هي السبب الرئيسي للحالة، فيما أشار علماء في بحث أخير إلى أن ”استخدام الهاتف الذكي في أوقات الوجبات قد يؤدي إلى توسيع محيط الخصر“.

وأكدت أن فريقا من الباحثين افترضوا أن استخدام الهاتف أدى إلى زيادة السعرات الحرارية عن طريق منع الدماغ من تسجيل كمية الطعام التي يتم تناولها.

ولفتت إلى أن الباحثين اعتبروا أن هذا الإلهاء دفع النساء والرجال إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر بنسبة 15% مما هو موصى به، مضيفة أن العلماء لاحظوا أيضا ميلًا أكبر نحو تناول الأطعمة الدهنية بين المتطوعين الذين يستخدمون هواتفهم.

وقالت الدكتورة إليزابيث فيليبس، من المؤسسة الطبية، إنه ”ليس ما تأكله فحسب، بل كيفية تناوله هو المهم.. عليك تناول وجباتك وأنت جالس وتجنب استخدام هاتفك في نفس الوقت“.

وأشارت إلى أن دراسة أجريت على عينة من 62 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا، تم تصويرهم وهم يأكلون بمفردهم، لافتة إلى أنه طُلب من المشاركين الاختيار من بين مجموعة مختارة من الأطعمة التي تضمنت منتجات صحية وغير صحية.

وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث تجارب، حيث تم تسجيل متطوعين يأكلون بدون أي إلهاء وأشخاص يقرأون مجلة وآخرون يستخدمون هاتفًا ذكيًا.

وقالت الطبيبة، إن النتائج كشفت لاحقًا أنه بدون تشتيت انتباه أجهزتهم الذكية، تناول المشاركون ما معدله 535 سعرة حرارية، مقارنة بـ 591 سعرة عند استخدام هواتفهم.

ولفتت إلى أنه تم استكشاف الأضرار الصحية لاستخدام الهاتف في بحث سابق مع وجود أدلة قوية تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهاتف الذكي سبب رئيسي في السلوك غير الصحي.