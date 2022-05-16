نصائح من أطباء الجلد للعناية ببشرتك في فصل الصيف

كشف تقرير نشره موقع ”إن ستايل“ عن أهم نصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف.

وتعد العناية بالبشرة في هذا الفصل الحار والجاف عادة، في غاية الأهمية للحفاظ على نظارة وجمال بشرتك وعدم فقدانها حيوتها ولونها.

وتاليا النصائح التي أبرزها خبراء البشرة بحسب ما أورده موقع ”إن ستايل“ المتخصص بعالم الجمال:

1- رفع مستوى الواقي الشمسي (SPF) الخاص بك.

يتفق أطباء الأمراض الجلدية على أن الحماية المناسبة من الأشعة فوق البنفسجية هي أهم خطوة في أي روتين للعناية بالبشرة على مدار العام، وخاصة خلال فصل الصيف عندما تكون الأيام أطول وتقضي حتمًا وقتًا أطول في الشمس.

ويشير الأطباء إلى أهمية تطبيق عامل الحماية من الشمس (SPF) يوميًا على المناطق المعرضة للشمس – والتي تشمل الوجه والرقبة والصدر والأذنين واليدين – ومن المهم بشكل خاص إعادة تطبيقه كل ساعتين، أو قبل ذلك في حالة السباحة أو التعرق ويوصون على وجه الخصوص باستخدام واق شمسي على شكل بودرة أو مضغوط.

أما بخصوص الكمية، يقول الدكتور كاران لال، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في نيوجيرسي: ”يجب عليك اتباع طريقة الإصبعين عند وضع واقي الشمس على وجهك ورقبتك“. ”ضعي شريطًا واحدًا من واقي الشمس على كل من إصبع السبابة والوسطى، وهي الكمية المناسبة للوجه يوميًا.“

كما ينصح الخبراء أيضا بارتداء ملابس UPF بحجم 50 أو أكثر بالإضافة إلى واقي الشمس، أو تناول مكمل يعزز الحماية من الأشعة فوق البنفسجية كالذي يحتوي على نبات ليوكوتوموس.

2. استخدام مرطبات أخف

لا تزال بشرتك بحاجة إلى الترطيب في الصيف حسب رأي المختصين، ومع ذلك، أنت لست بحاجة إلى كريم غني كالذي تستخدمينه في الشتاء.

لذلك، يوصي الأطباء بالتخلص من الفازلين والمرطبات السميكة والتحول إلى مرطبات خفيفة أساسها حمض الهيالورونيك لأنها رائعة في الحفاظ على الترطيب دون أن تشعري بالالتصاق والثقل.“

كما يوصي المختصون أيضًا باستخدام رذاذ للوجه لإنعاش البشرة طوال اليوم حسب الحاجة مما يقلل بدوره من اللمعان ويقلل حجم المسام.

ويوصي المختصون أيضاً باستخدام مستحضرات العناية بالبشرة ومنتجات المكياج التي لا تسبب انسداد المسام وذلك لمنع تراكم العرق والزيت في مسامك، فيجب تجنب التركيبات الزيتية خلال الصيف

وينصح الأطباء من يعانون من حب الشباب والبشرة الدهنية بدمج مكونات مثل حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد أو الكبريت أو النياسيناميد في روتينهم فهذه المكونات تساعد في علاج حب الشباب وهي مضادة للالتهابات“.

3- غسل وجهك بشكل صحيح

حيث يوصي الأطباء بغسل وجهك حتى منبت الشعر أيضًا – فعادة ما يتم التغاضي عن هذه المنطقة، مما قد يؤدي إلى ظهور البثور على طول خط الشعر أو الحواف الخارجية للوجه.

ولهذا الغرض ينصح الأطباء بغسول يحتوي على حمض الساليسيليك والذي يعمل على فتح المسام وتقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب ويوصى حصراً بمنظف رغوي أو جل يحتوي على حمض الجليكوليك.

4- استخدم الريتينويد باعتدال

تجعلك الريتينول والريتينويدات أكثر حساسية للشمس حسب التقرير ولهذا السبب، يوصي الخبراء إما بتقليل تكرار الاستخدام أو رفع نسبة الواقي الشمس.“