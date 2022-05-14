كوريا الشمالية تسجل 21 وفاة بفيروس كورونا

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت إنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة يوم الجمعة بسبب كوفيد-19 إضافة إلى إصابة 288100 شخص وسط تفش للمرض.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله إن تفشي كوفيد-19 يمثل ”كارثة كبيرة“.

وأمرت كوريا الشمالية بإغلاق صارم على المستوى الوطني بعد تأكيدها أول إصابة رسمية بفيروس كوفيد.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية عن تفشي متحور أوميكرون في العاصمة بيونغ يانغ ، لكنها لم تذكر عدد الحالات.

ورفضت كوريا الشمالية أي نوع من برامج اللقاح ، حتى عندما عرضت الإمدادات من قبل دول أخرى.

بدلاً من ذلك ، سيطرت على كوفيد19 بإغلاق حدودها – ولم تسجل أي حالة أبدًا ، على الرغم من اعتقاد الخبراء أن الفيروس موجود منذ فترة طويلة.

ويقول مراقبون إن سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة معرضون للخطر بسبب عدم وجود برنامج لقاح، حتى أنهم رفضوا عروض المجتمع الدولي لتزويد الملايين باللقاح العام الماضي.

وكانت هناك أيضًا مخاوف بشأن نظام الرعاية الصحية الفقير في كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونغ أون تعهد بالقضاء على تفشي المرض، الذي وصفته بأنه ”حالة طوارئ وطنية شديدة“ انتهكت ”جبهة الحجر الصحي“ في البلاد.

وفي الاجتماع الذي وضع الخطوط العريضة لقواعد كوفيد الجديدة ، شوهد كيم يرتدي قناع وجه على شاشة التلفزيون لما يعتقد أنه المرة الأولى. سرعان ما أزالها ، بينما التزم المسؤولون الآخرون الموجودون بارتدائها.

كما أوقفت استراتيجية كوريا الشمالية المتمثلة في إغلاق حدودها الخارجية – وهي واحدة من أولى الدول التي فعلت ذلك ، في يناير 2020 – الإمدادات الأساسية من دخول البلاد ، مما أدى إلى نقص الغذاء وتعثر الاقتصاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس، إن كيم أمر بمراقبة ”الطوارئ القصوى“ للفيروسات ، والتي يبدو أنها تتضمن أوامر بإغلاق محلي وفرض القيود في أماكن العمل.

وأضافت الوكالة الإخبارية الكورية الشمالية أنه تم الكشف عن الحالة الأولى لمتغير أوميكرون في العاصمة قبل أربعة أيام.

وتعرض السكان في بعض مناطق بيونغ يانغ للإغلاق لمدة يومين على الأقل قبل الإعلان الأخير ، وفقًا لموقع المراقبة ”NK News“ في سيول.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية إنها جددت عرضها بتقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية استجابة لأنباء تفشي المرض، إلا أن بيونغ يانغ لم ترد بعد.