كوريا الشمالية تعلن أول وفاة بكوفيد.. وتعزل 187 ألف شخص بسبب "حمى مجهولة"

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، يوم الجمعة، أنه تأكدت وفاة شخص واحد على الأقل كان مصابا بمرض كوفيد-19، مشيرة في الوقت ذاته إلى عزل أكثر من 187 ألف شخص بسبب حمى مجهولة.

جاء ذلك بعد يوم من تأكيد بيونغ يانغ حدوث أول تفش للمرض في البلاد منذ بدء الجائحة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن ”حمى لم يتسن تحديد سببها انتشرت بشكل سريع في أنحاء البلاد منذ نهاية نيسان/ أبريل“.

وأضافت: ”توفي ستة أشخاص (ثبتت إصابة أحدهم بالمتحورة المتفرعة عن أوميركيون بي-إيه.2)“.

وبحسب الوكالة، عزلت السلطات المعنية أكثر من 187 ألف شخص مصابين بهذه الحمى، ويتلقون العلاج حاليا.

وأعلنت كوريا الشمالية، أمس الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في ”حالة طوارئ وطنية خطيرة“ تعهد الزعيم كيم جونغ-أون ”بالتغلب“ عليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الإصابة ”تتوافق مع“ أوميكرون، وهي نسخة متحورة من فيروس كورونا تمتاز بقدرتها العالية على التفشي.

ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم قوله إن البلاد ”ستتغلب“ على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحي ”طارئ إلى أقصى درجة“.

وقال كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي إن ”الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة“.

وأضافت الوكالة أن الزعيم ”أكد لنا أنه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتع بها الشعب، سنتغلب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ“.

وأمر كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعيا مواطنيه إلى ”منع انتشار الفيروس الخبيث عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد“، وفقا للوكالة.

كما أعلن الزعيم أن كل الأنشطة الإنتاجية والتجارية سيتم تنظيمها بحيث يتم ”عزل“ كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في عام 2020.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 517.29 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و654061​‬.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.