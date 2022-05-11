رفع قيود "صفر كوفيد" في الصين يهدد بوفاة 1.6 مليون شخص وتسونامي إصابات

قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، إن قيام الصين برفع بعض القيود المفروضة، في إطار إستراتيجية ”صفر كوفيد“ يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هائل في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الإليكتروني: ”إلغاء الإجراءات التي تتخذها الصين في إطار سياسة صفر كوفيد، يمكن أن يؤدي إلى ”تسونامي“ في عدد الإصابات بالفيروس، وما يقرب من 1.6 مليون حالة وفاة، وفقاً لدراسة حديثة، أشارت إلى انخفاض نسب التطعيم ضد الوباء بالنسبة لكبار السن في الصين“.

ومضت تقول: ”لا تزال الحكومة الصينية ملتزمة بسياسة صفر كوفيد، حيث تخصص موارد كبيرة للتوسع في إجراء الاختبارات، تتبع الإصابات، فرض الإغلاق، والحجر الصحي الصارم والعزل، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي الالتزام بتلك السياسة“.

وتابعت: ”الدراسة الصادرة عن جامعة فودان في شنغهاي، والتي نُشرت في Nature Journal، قالت إن قراراً من الحكومة الصينية برفع تلك الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى أكثر من 112 مليون حالة إصابة كورونا مشتبه بها، و5 ملايين حالة في المستشفيات، و1.55 مليون وفاة“

وأفادت الدراسة بأن ”مستوى المناعة الناتج عن حملة التطعيم في مارس 2022 لن يكون كافياً لمنع موجة أوميكرون، التي من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز القدرات الاستيعابية للرعاية المركزة، مع ذروة الطلب المتوقعة لتلك الوحدات، التي تبلغ 15.6 ضعف السعة الحالية“.

وأردفت: ”في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة الصينية على أن سياسة صفر كوفيد سوف تسيطر على المتحور أوميكرون سريع الانتشار، فإن مسؤولي الصحة قالوا إنهم لا يستطيعون التخلي عن تلك السياسة الآن، لأن كميات اللقاح غير كافية، كما الموارد الصحية ليست موزعة بالتساوي في جميع أنحاء البلاد“.

واستطردت: ”يتفق خبراء الصحة مع الطرح السابق، ولكن محللي الشؤون الصينية يشعرون بالقلق إزاء ما يصفونه بالمأزق الذي وضع المسؤولون الصينيون أنفسهم فيه، مع عدم وجود أي مخرج سياسي لتلك السياسة دون الاعتراف بالفشل“.

وقالت ”غارديان“: ”احتمال السماح لبعض الأشخاص، الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض أو الاختلاط بحالات مصابة، بالبقاء في المنزل، قد أشعل الجدل بين علماء الأوبئة والمسؤولين الصحيين، ويأتي في تناقض صارخ مع تنفيذ الإجراءات على الأرض، خاصة في شنغهاي. ومنذ خطاب شي جين بينغ الأسبوع الماضي، يبدو أن تطبيق الإجراءات في المدينة أصبح أكثر تشددا، حيث تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للعاملين الصحيين وضباط الشرطة في معدات وقائية كاملة يطبقون اللوائح بحماس“.

وأشارت إلى وجود حالة من الإحباط المتصاعد من كيفية تطبيق القواعد واللوائح، في إطار تنفيذ إستراتيجية صفر كوفيد، ومن بينها نقل أشخاص إلى مرافق الحجر الصحي، إذا كانوا يقيمون في نفس الطابق أو في طابق مجاور مع حالات إصابة مؤكدة.