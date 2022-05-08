دراسة: 3 إجراءات بسيطة تخفض الإصابة بالسرطان 60%

توصلت دراسة طبية نشرت اليوم الأحد إلى أن فيتامين ”د“ يساعد على تقليص خطر الإصابة بالسرطان، وأن فعاليته تزداد بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 60% في كبار السن، في حال تناولهم زيوت أوميغا 3 وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة ”فرونتيير“ في سويسرا، إلى أن مزيجا من هذه العادات الثلاث، ثبت أنها تؤدي إلى خفض الإصابة بمرض السرطان بنسبة 61% في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة.

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، أظهرت الدراسات السابقة أن فيتامين ”د“ يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن أوميغا 3″ يمكن أن يمنع تحور الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.

وقالت الدراسة: ”لقد ثبت أن التمرين، وهو نشاط ينصح به كثيرًا، يحسن الاستجابة المناعية ويقلل الالتهاب.. إضافة إلى تحسين جهاز المناعة، فإن التمارين الرياضية تساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذه العادات الثلاث كانت مفيدة، إلا أنه حتى إعداد هذه الدراسة لم يكن هناك دليل يذكر لتحديد فوائدها المضادة للسرطان.

وقال صاحب الدراسة التي أعدها وهو الدكتور هايكه بيشوف فيراري برفقة فريقه من جامعة زيورخ السويسرية: ”كان هدفنا اختبار التدخلات المشتركة الواعدة للوقاية من السرطان والاستفادة من الفوائد المضافة الصغيرة المحتملة من العديد من استراتيجيات الصحة العامة“.

وأضاف: ”في الواقع، تهدف علاجات السرطان الجديدة إلى منع مسارات متعددة لتطور السرطان من خلال الجمع بين عدة عوامل.. لقد ترجمنا هذا المفهوم إلى الوقاية من السرطان، ونتيجة لذلك، فإن الأمل من الدراسة هو تقديم دليل على قوة الوقاية من السرطان وتوفير طرق بسيطة للشخص لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض“.

وكشفت نتائج الدراسة أن جميع الإجراءات الثلاثة تقلل بشكل تراكمي من خطر الإصابة بمختلف أنواع السرطانات، بحسب الدكتور فيراري الذي أوضح أنه في حين أن الثلاثة لها فوائد صغيرة بشكل فردي، إلا أنه عند الجمع بينهما تصبح فاعليتها أكبر بكثير.

وتابع: ”هذه أول تجربة عشوائية تُظهر أن الجمع بين فيتامين دال يوميًا، ومكملات أوميغا 3 وبرنامج التمارين المنزلية البسيط قد يكون فعالًا في الوقاية من السرطان بين الأشخاص الأصحاء والنشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق“.