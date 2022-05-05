دراسة: وضعية النوم لها تأثير كبير على ضغط الدم

ذكرت دراسة طبية بريطانية أن وضعية النوم خلال الليل له تأثير كبير على ضغط الدم، خاصة وان بعض الأوضاع تؤدي الى انقطاع النفس؛ ما يزيد من ضخ الدم.

ولفتت الدراسة التي اوردتها ”مؤسسة النوم“ البريطانية الى أن الكثير لا يهتمون بالكيفية التي يمكن أن يؤثر بها النوم على مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي أمراض القلب.

ونبّهت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، الخميس، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد أحد أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والدماغ والأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه إذا كان ضغط الدم مرتفعا جدا فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية، والتسبب في عدد من الحالات التي قد تهدد الحياة.

وبحسب الدراسة، يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم إلى تحفيز الدماغ على ضخ المزيد من الدم إلى مناطق رئيسية مثل الدماغ والقلب؛ ما يضع ضغطا إضافيا على جدران الشرايين، ويرفع ضغط الدم لمستوى أعلى مما لو كان الشخص يتنفس بشكل طبيعي أثناء النوم.

وقالت الدراسة: ”يؤدي الانخفاض المفاجئ في مستويات الأكسجين في الدم الذي يحدث أثناء انقطاع النفس النومي إلى زيادة ضغط الدم وإجهاد نظام القلب والأوعية الدموية.. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي يزيد من خطر تعرض الشخص لمضاعفات ارتفاع ضغط الدم“.

وأضافت الدراسة أن ”توقف التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يسبب العديد من الهفوات في التنفس“، لافتة الى أن هناك نوعان من انقطاع النفس النومي، وهما انقطاع النفس الانسدادي وانقطاع النفس المركزي.

وأوضحت أن انقطاع النفس الانسدادي يتميز بنوبات انهيار مجرى الهواء؛ ما يمنع تدفق الهواء إلى الرئتين، وغالبا ما يتسبب في الشخير واللهاث أثناء النوم.

وأضافت أنه في حالة انقطاع النفس المركزي يبقى معظم البالغين في السرير دون التفكير في وضعية نومهم، مشيرة إلى أنها عادة روتينية لا يعتبرها الكثيرون بأن لها آثارا صحية.

لكن الباحثين والأطباء في مجال النوم يؤكدون، بحسب الدراسة، أن وضع النوم مهم جدا… فالنوم على بطنك أو ظهرك أو جانبك يمكن أن يحدث فرقا في الشخير، وتوقف التنفس أثناء النوم، وآلام الرقبة والظهر، والحالات الطبية الأخرى.“

ولفتت إلى أن هناك اعتقاد طبي بأن النوم على الجانب الأيسر هو أفضل وضع للنوم لارتفاع ضغط الدم؛ لأنه يخفف من ضغط الدم على الأوعية الدموية التي تعيد الدم إلى القلب.

وأشارت إلى أن آلام الظهر يمكن أن تسبب أيضا اضطرابات نوم كبيرة؛ لذلك يجب تجنب أي وضعيات للنوم تضغط على هذه المنطقة.

وتابعت: ”الاستلقاء على جانبك، مع إبقاء ظهرك مستقيما في الغالب، يمكن أن يساعد في تقليل توقف التنفس أثناء النوم … وإلى جانب النوم بشكل أفضل، من الضروري مراقبة نظامك الغذائي للسيطرة على ضغط الدم، وتجنب المضاعفات الصحية للقلب والأوعية الدموية“.

وبحسب الدراسة تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم وتقليلها أثناء النهار الأطعمة المالحة، والأطعمة السكرية، واللحم الاحمر، والمشروبات السكرية، والكحول، والدهون المشبعة، والتوابل، والأطعمة المصنعة والمعبأة.