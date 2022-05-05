دراسة: ميكروبات معوية تؤثر على شدة السكتة الدماغية

حدد علماء مجموعات معينة من ميكروبات الأمعاء التي يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر إصابة شخص ما بأكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

وخلصت دراسة إسبانية، قدمت في مؤتمر ”منظمة السكتات الدماغية الأوروبية“ (ESOC) في ليون بفرنسا، إلى الأدلة المتزايدة على أن التغيرات في ”ميكروبيوم“ الأمعاء يمكن أن تلعب دورًا في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن بعض الميكروبات قد تؤثر على تكوين لويحات تصلب الشرايين، وأن ميكروبات الأمعاء لمرضى السكتة الدماغية تختلف عن تلك الموجودة في الضوابط الصحية.

وللتحقق مما إذا كانت تؤثر أيضًا على تعافي الأشخاص من السكتة الدماغية، قام فريق البحث الإسباني في ”معهد سانت باو للأبحاث“ في مدينة برشلونة، بأخذ عينات من البراز من 89 شخصًا أصيبوا أخيرًا بسكتة دماغية (إذ تمنع الجلطة الدموية تدفق الأكسجين إلى الدماغ)، وكذلك من الأفراد الأصحاء.

وأجرى الفريق بعد ذلك تسلسل الحمض النووي لتحديد الكائنات الحية الدقيقة المختلفة الموجودة في أحشاء المتطوعين، وما إذا كانت مجموعات معينة من البكتيريا مرتبطة بتعافيهم الوظيفي.

بدوره، قال الدكتور ميكيل لليدوس، قائد فريق البحث ”لقد حددنا أصنافًا بكتيرية جديدة مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بسكتة دماغية حادة المرحلة في ست ساعات و24 ساعة“.

وأضاف ”لقد حددنا أيضًا فئة واحدة، وجنسًا واحدًا، ونوعًا واحدًا مرتبطًا بالنتائج الوظيفية السيئة في ثلاثة أشهر بعد السكتة الدماغية الإقفارية.“

وأشار لليدوس إلى أن هذا الاكتشاف ”المثير للغاية“ قد يساعد الأطباء والمختصين على منع السكتات الدماغية أو تحسين التعافي العصبي من خلال فحص ميكروبيوتا الأمعاء، موضحاً أنه في الوقت الحاضر، لا توجد علاجات محددة وقائية للأعصاب لمنع تدهور الجهاز العصبي بعد السكتة الدماغية.

وتابع ”قد يكون استخدام العلاجات الجديدة مثل التغييرات في الميكروبيوم من خلال التغييرات الغذائية أو زرع البراز مفيدًا لتحسين التطور بعد السكتة الدماغية.“

وفي دراسة أمريكية منفصلة، استخدم فريق البحث في ”جامعة ييل“ بولاية كونيتيكت، تقنية إحصائية تسمى ”Mendelian“ – أو ”التوزيع العشوائي“ – للتحقيق فيما إذا كانت الصلة بين مخاطر السكتة الدماغية والتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء سببية حقًا.

وقام الفريق الأمريكي بدمج بيانات من 2300 مشارك بالإضافة إلى 34 ألف شخص آخرين مسجلين في دراسة كبيرة تبحث في دور الجينات في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والبحث في ما إذا كانت الجينات المعروفة بزيادة احتمالية إيواء أنواع ميكروبية معينة لدى الناس قد أثرت في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وحدد الفريق الأمريكي 26 نوعًا من البكتيريا التي كانت مرتبطة بشكل كبير بالسكتة الدماغية.

من جانبه، قال سيبريان ريفيير، قائد فريق البحث الأمريكي ”معظم البكتيريا التي وجدناها مرتبطة بخطر أقل، لكن خمسة منها مرتبطة بزيادة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أحد الأنواع الفرعية لهذا النوع من السكتة الدماغية.“

وأوضح ريفيير أن الخطوة التالية ستكون منصبة على استكشاف الآليات التي يسهم بها وجود أو عدم وجود أنواع معينة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح ريفيير ”يمكن للبكتيريا إطلاق السموم في الدم، ويمكنها أيضًا إنتاج بروتينات معينة تتداخل مع العمليات الفسيولوجية. هناك أيضًا ما نسميه محور (الميكروبيوتا)، وهو مسار ثنائي الاتجاه بين الدماغ والميكروبيوم، حيث يؤثر الدماغ على القناة الهضمية من خلال الأعصاب، ويؤثر الميكروبيوم بدوره على الأعضاء، بما في ذلك الدماغ، بشكل أساس من خلال تغيير ضغط الدم.“