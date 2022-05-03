دراسة تدعو مرضى السكري إلى الاقتصاد في تناول 7 أنواع من الفاكهة

حذّرت دراسة طبية مرضى السكري من الإكثار من تناول 7 أنواع من الفاكهة؛ وذلك بسبب احتوائها على كمية كبيرة من السكر، بما فيها الموز والإجاص والتمر.

ولفتت الدراسة إلى أن السكري يعتبر حالة ”حميدة“، إذا تم التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال اتباع نظام غذائي صارم، بحسب ما ذكرت صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن داء السكري من ”الفئة 2″، وهي حالة مزمنة بحيث لا ينتج البنكرياس ما يكفي من هرمون الأنسولين، الذي يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

وأوضحت أنه يمكن أن تتسبب مستويات السكر في الدم غير المنضبطة في سلسلة من المشاكل، مبينة أنه يمكن أن تؤدي فواكه معينة إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم؛ لأنها تتحلل بسرعة أكبر إلى جلوكوز.

وذكرت الدراسة أن الأطعمة التي تتكسر بسرعة إلى جلوكوز تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مبينة أن الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم تتحلل بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

وأضافت أن الفواكه التي تعتبر ذات مؤشر (GI) مرتفع تشمل الموز والبرتقال والمانجو والعنب والزبيب والتمر والإجاص، مضيفًا أنه ”يجب توخي الحذر“ عند تناول تلك الثمار من قبل الأشخاص المصابين بداء السكري، خصوصًا من الفئة 2″.

ونصحت الدراسة اختيار الفواكه ذات المؤشر المنخفض، التي تشمل التوت والخوخ وفاكهة الكيوي و“الجريب فروت“، موضحة أنه يجب تناول بعض الأطعمة منخفضة المؤشر ”GI“ مثل تلك المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

ونوهت إلى أن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً، موضحة أن الأطعمة ذات المؤشر المرتفع ليست بالضرورة غير صحية، وليست كل الأطعمة ذات المؤشر المنخفض صحية.

كما أشارت الدراسة إلى أن الأبحاث أظهرت أيضًا أن كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها، بصرف النظر عن المؤشر، لها التأثير الأكبر على مستويات الجلوكوز في الدم بعد الوجبات.