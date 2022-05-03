علماء يناقشون الوباء المقبل وكيفية إقناع الناس بالتطعيم

توصل أكثر من ألف عالم لقاح شارك في مؤتمر عن الأوبئة في واشنطن، الأسبوع الماضي، إلى أن وباء آخر سيضرب العالم، وأن المشكلة الرئيسية هي كيفية إقناع الناس بالتطعيم.

وأشارت شبكة ”ان بي سي“ في تقرير، الاثنين، إلى أنه على مدار أربعة أيام خلال المؤتمر الأول من نوعه منذ بدء جائحة ”كورونا“، ناقش العلماء والأطباء وصناع الأدوية أبحاثا تتعلق بوباء جديد، وبعض من أكثر الأسئلة إلحاحًا في عالم اللقاحات.

وقالت الشبكة: ”كان الحديث عن لقاحات كوفيد-19 بالطبع أمرًا لا مفر منه.. لكن على رأس جدول أعمال المؤتمر العالمي للقاحات كان هناك لقاح لمرض غامض آخر يمكن أن يصيب العالم في أي لحظة: المرض X.“

وأوضحت الشبكة أن ”المرض X “ ليس أي فيروس أو بكتيريا أو جرثومة أخرى، ولكنه مصطلح يستخدمه العلماء كبديل لأي مسبب ممرض سيكتسح العالم في الجائحة التالية، مضيفة:“يقول الخبراء إنه ستكون هناك بالفعل جائحة قادمة.“

تطوير اللقاح

ولفتت إلى أنه بالنسبة لخبراء اللقاحات، هناك شيء واحد واضح وهو أنه بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه المرض X ، ”سيتم استدعاؤهم للعمل وتطوير اللقاح.“

وأضافت: ”قد يبدو أن مثل هذه المهمة لا يمكن التغلب عليها.. والسؤال هو هل يجب عليهم التركيز على فيروسات معينة الآن للحصول على السبق، أو هل يجب أن ينظروا إلى مسببات الأمراض التي لا توجد حتى الآن إلا في الحيوانات، ولكن يمكن أن تنتقل يومًا ما إلى البشر وتسبب مرضًا واسع النطاق، كما فعل كوفيد.“

واعتبرت الشبكة أنها أسئلة كبيرة ومهمة لكنها بسيطة بما يكفي لهذه المجموعة من الباحثين والمطورين في مجال اللقاحات.

إقناع الناس بالتطعيم

وقالت: ”يعرفون العلم.. يفهمون كيف تتطور الفيروسات وتنتشر. يعرفون كيف يصنعون لقاحات آمنة وفعالة ضدهم.. ولكن، كما أصبح واضحًا بعد أكثر من عام ونصف العام من حملات التطعيم، هناك معلومة أساسية مفقودة: كيفية إقناع الأشخاص المترددين بالتطعيم.“

ونقلت الشبكة عن الدكتورة نيكول لوري، مديرة مؤسسة ”التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء“ قولها في المؤتمر: ”هناك شيء ما حول السلوك البشري لا نفهمه حقًا“.

وقال الدكتور ريتشارد كاربايتو عالم الصحة في جامعة كاليفورنيا: ”هناك كل هذا التركيز على العلوم والمختبرات.. إن القيام بذلك شيء واحد، لكن الأمر مختلف تمامًا لنقل ما نطوره في المختبر إلى أذرع الناس.“

حركات ضد اللقاح

وبحسب الشبكة، أقر العلماء في المؤتمر العالمي للقاحات أنه على الرغم من تعليمهم وتدريبهم، ظلت هناك مشكلة واحدة يصعب التغلب عليها بشكل محبط، ”وهي الحركات المتنامية لمكافحة اللقاحات.“

ونقلت عن الجراح الأمريكي الجنرال فيفيك مورثي: ”لا شك في أن المعلومات الخاطئة عن اللقاح تضر بالأمريكيين وغيرهم، ويمكن أن تكون ضارة في السنوات القادمة.. إنها بالتأكيد واحدة من القضايا التي يجب أن نتناولها للاستعداد للوباء القادم، متى حدث ذلك.. هذا أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر التأهب للطوارئ.“