طبيب ينصح بتناول المكسرات للحماية من السرطان

نصح طبيب عالمي معروف بتناول الكاجو وغيره من المكسرات، حيث يمكن أن يقلل من أخطار الإصابة بمرض السرطان.

وقال الدكتور ويليام لي الذي يقدم برامجا طبية تلفزيونية في الولايات المتحدة وبريطانيا: ”رغم أنه لا يمكنك ضمان أن ما تفعله سيزيل احتمالية الإصابة بالسرطان على الإطلاق، إلا أنه يمكنك تقليل مخاطر الإصابة“.

وأضاف الدكتور لي أن ”اختياراتنا فيما يتعلق بالغذاء ضرورية للوقاية من السرطان وعلاجه وحتى عكس مساره“، مشيرا إلى أن المكسرات تعد من أفضل الأطعمة المقاومة للسرطان التي يمكنك تناولها، وخاصة الجوز واللوز والبندق والكاجو والفستق.

وأكد لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، أن ”المكسرات تحتوي على مادة البوليفينول التي تقاوم السرطان وتعزز جهاز المناعة لدينا لمحاربة هذا المرض.. كما أنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجويع السرطان عن طريق قطع إمدادات الدم“.

ولفت الطبيب إلى أن الغذاء التالي الذي يجب التفكير فيه هو تناول المزيد من الطماطم، والتي وصفها بأنها ”محاربة السرطان اللذيذة“.

وأوضح قائلًا: ”قد تُعزى قوتها إلى اللايكوبين، وهو أحد المواد التي تسبب تجويع السرطان… كما يحمي اللايكوبين أيضًا الحمض النووي الخاص بك من التلف؛ ما يساعد على حمايتك من السرطان“.

وأشار الدكتور لي إلى البحوث التي أظهرت أن الرجال الذين تناولوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من الطماطم المطبوخة، مرتين أسبوعيا، لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أقل من غيرهم بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف أن البطاطا الأرجوانية هي وسيلة فعالة أخرى لمكافحة السرطان، والتي تحتوي على مادة كيميائية طبيعية تسمى الأنثوسيانين، الذي يسهم أيضا في تجويع وقتل الخلايا السرطانية، ويمحو الخلايا الجذعية السرطانية المخيفة“.

وقال الطبيب: ”أخيرًا فإن المحار يحارب السرطان أيضا؛ لأنه يحتوي على البروتينات والسكريات والأحماض الأمينية… وتحتوي محتويات المحار على تأثيرات قوية مضادة للأكسدة تحمي الحمض النووي من أضرار الجذور الحرة“.

وأضاف الدكتور لي: ”وجد الباحثون أن تناول مستخلصات المحار يمكن أن يقلل تلف الحمض النووي بنسبة 90%“… إضافة إلى ذلك أثبت الباحثون أن شاي الماتشا الأخضر يمكن أن يقاوم سرطان الثدي عن طريق قطع خطوط الوقود عن الخلايا الجذعية السرطانية.. وبدون الوقود لا يمكن للخلايا الجذعية السرطانية أن تعمل وتموت“.