الصين وكوريا الشمالية تعلقان خدمات السكك الحديدية بعد زيادة إصابات كورونا

ذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن الصين علقت خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود مع كوريا الشمالية بعد مشاورات في أعقاب ظهور سلسلة من الإصابات بمرض ”كوفيد-19“ في مدينة داندونغ الصينية الحدودية.

جاء تعليق الخدمات بعد أقل من 4 أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاقها للحدود المستمر منذُ أكثر من عامين لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مطلع 2020.

وتقول جماعات إغاثة دولية إن إغلاق الحدود الصارم أدى لتفاقم المشكلات الاقتصادية وهدد إمدادات الغذاء لملايين من السكان.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينة في إفادة يومية: ”بسبب وضع كوفيد في داندونغ وبعد مشاورات ودية بين الجانبين قررت الصين تعليق خدمات قطارات الشحن من داندونغ إلى سينويجو“.

وذكرت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية نقلًا عن مصادر غير محددة، أن السلطات في داندونغ تحركت بموجب طلب من كوريا الشمالية.

وذكرت السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سول أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب.

وتشهد مدينة داندونغ الصينية انتشار مرض ”كوفيد-19“ منذُ نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري، وسجلت 220 إصابة بين الـ24 والـ27 من الشهر الجاري.

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الماضي، من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات ”كوفيد-19″، التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال استمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الإصابات والوفيات التي يبلغ عنها سجلت أيضا تراجعا كبيرا.

وصرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين: ”الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل، وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذُ شهر آذار/مارس 2020″.

وفي حين رحب غيبريسوس بهذا الاتجاه الحديد في مسار الفيروس، إلا أنه حذر من أن انخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وأضاف: ”هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط انتقال الفيروس وتطوره“، معقبا: ”عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة“.