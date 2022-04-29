دراسة: النوم لـ7 ساعات مقدار مثالي من منتصف العمر للشيخوخة‎

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن سبع ساعات من النوم كل ليلة، يُعد مقدارًا مثاليًا من منتصف العمر إلى سن الشيخوخة، حيث يرتبط النوم المفرط أو القليل جدًا بسوء الأداء الإدراكي والصحة العقلية.

ووجدت الدراسة – التي أجريت على ما يقرب من 500 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عامًا – أن كلًا من النوم المفرط والقليل جدًا مرتبط بسوء الأداء المعرفي والصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، كما يبدو أن الحصول على قسط ثابت من النوم مفيد أيضًا.

بدورها، قالت البروفيسورة، باربرا ساهاكيان، عالمة الأعصاب من قسم الطب النفسي بـ“جامعة كامبريدج“ البريطانية وقائدة فريق البحث: ”كل ساعة تبتعد فيها عن سبع ساعات تزداد سوءًا. من الواضح جدًا أن العمليات التي تجري في دماغنا أثناء النوم مهمة جدًا للحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية“.

وأضافت الباحثة أن ”الحصول على قسط جيد من النوم ليلًا مهم في جميع مراحل الحياة، ولكن بشكل خاص مع تقدم العمر“، مشددة: ”أعتقد أن ذلك لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة“.

ووفقًا للدراسة، قد يكون أحد الأسباب المحتملة للربط بين عدم كفاية النوم والتدهور المعرفي هو اضطراب الموجة البطيئة أو النوم العميق، والذي ثبت أنه مهم لتقوية الذاكرة، حيث يمكن أن تمنع قلة النوم العميق الدماغ من التخلص من السموم بشكل فعال.

وتضمنت الدراسة – التي استخدمت بيانات من ”البنك الحيوي“ في المملكة المتحدة – تصوير الدماغ والبيانات الجينية لما يقرب من 40 ألفا من المشاركين في الدراسة.

ووجدت الأبحاث أن ”منطقة الدماغ الأكثر تأثرا بالنوم كانت المنطقة التي تحتوي على الحُصين (مركز ذاكرة الدماغ) مع الكثير من النوم أو القليل منه المرتبط بحجم الدماغ الأصغر“.

وتبين أيضا أن ”الأشخاص الذين ينامون سبع ساعات في الليلة كان أداؤهم أفضل في المتوسط ​​في الاختبارات المعرفية لسرعة المعالجة والانتباه البصري والذاكرة ومهارات حل المشكلات“.

ومع ذلك، لم تستطع التجربة إثبات وجود علاقة سببية، كما أن العلاقة بين النوم وبعض اضطرابات الدماغ معقدة. وعلى سبيل المثال، تعد أنماط النوم غير العادية والأرق من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

والجدير بالذكر، أن العلماء أقل وضوحًا بشأن سبب تسبب قضاء ثماني ساعات أو أكثر في السرير في حدوث مشكلات.

وأحد التفسيرات هو أن الأشخاص الذين يعانون من رداءة النوم أو اضطراب النوم، يميلون إلى قضاء وقت أطول في النوم – أو يحاولون النوم – لأنهم يشعرون بالتعب.

وقالت ساهاكيان: ”نحن لا نفهم حقًا لماذا قد يكون النوم لفترة أطول مشكلة“.

في سياق متصل، قال البروفيسور جيان فينغ، من جامعة ”فودان“ بشنغهاي والمشارك في الدراسة أيضًا: ”بينما لا يمكننا القول بشكل قاطع إن قلة النوم أو كثرة النوم تسبب مشاكل معرفية، يبدو أن تحليلنا الذي ينظر إلى الأفراد على مدى فترة زمنية أطول يدعم هذه الفكرة“.

وأضاف: ”تبدو الأسباب التي تجعل كبار السن يعانون من قلة النوم معقدة، وتتأثر بمزيج من التركيب الجيني وبنية أدمغتنا“.