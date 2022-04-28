تغير لون الأظافر قد يشير لحالة خطرة

حذّرت طبيبة بريطانية مختصة من أن تغير لون الأظافر قد يكون مؤشرًا على ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشارت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في مركز ”Olio Lusso“ الصحي في لندن، إلى أن ارتفاع نسبة الكولسترول السيئ في الدم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأوضحت أن ارتفاع الكولسترول يعد حالة صامتة، لكنها خطيرة، وغالبًا لا تظهر العديد من العلامات على الحالة، مضيفة أنه رغم أن ليس كل الكولسترول ضارًا، إلا أن النوع الذي يُطلق عليه اسم ”سيئ“ يمكن أن يعرض المصاب للخطر.

وقالت واسرمان لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس: ”لهذا السبب من المهم إبقاء مستويات الكولسترول تحت السيطرة.. في حين أنه قد يكون من الصعب تحديد هذا المستوى لأنه غير مرتبط بالعديد من الأعراض، إلا أن هناك علامة منبهة قد تساعد“.

وأضافت: ”الطريقة الأكثر موثوقية لمعرفة مستويات الكولسترول هي إجراء فحص دم.. إلا أن أظافرك هي المكان الوحيد الذي يمكن أن تظهر فيه علامات المستويات المرتفعة“.

وأشارت واسرمان إلى أن ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم يسبب انسداد الشرايين، مضيفة أنه ”يترسب الكولسترول الإضافي في الشرايين مكونًا طبقة تسمى البلاك، وهي التي تجعل الشرايين تضيق، مع وجود رواسب كبيرة تسدها تمامًا.. والشرايين الضيقة أو المسدودة تحد من تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأظافر“.

ونبهت الطبيبة إلى أن تراكم الكولسترول يؤدي إلى وجود خطوط داكنة تحت الأظافر، مضيفة أنه على الرغم من الإشارة إلى ارتفاع الكولسترول على أنه حالة صامتة، فإن الخطوط الداكنة تحت الأظافر هي إحدى الطرق الجيدة لاكتشاف ارتفاع مستوى الكولسترول“.

ولفتت إلى أن هناك علامات أخرى تعرف طبيًا بالنزيف المنشق، وهي خطوط رفيعة من الأحمر إلى البني المحمر تحت الأظافر.

وقالت الطبيبة: ”على الرغم من أن هذه العلامة قد تشير فعلًا إلى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، إلا أن أفضل طريقة لمعرفة المستوى بالتحديد هي عن طريق إجراء فحص الدم“.