تقرير: جائحة كورونا "سلاح ذو حدين" للحكومة الصينية

قالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية، اليوم الخميس، إن الصين تصارع التحديات السياسية، في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت في تحليل إخباري: ”على مدار عامين، فرض الحزب الشيوعي الصيني الحاكم نظامًا مكلفًا للحجر الصحي على الحدود، يتضمن إجراءات إغلاق، وعمليات تتبع واسعة؛ وذلك من أجل الوصول إلى هدف واحد، وهو صفر كوفيد“.

وأوضحت الشبكة، أن هذه التحديات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تحقيق نجاحات سابقة لهذه الاستراتيجية، ومن بينها تسجيل حالتي وفاة فقط بفيروس كورونا خلال عام 2021 بأكمله؛ وذلك من أجل تلميع مزاعم التفوق على الحكومات الغربية“.

وقالت الشبكة: ”الآن تتغير الصورة، فللمرة الأولى منذ عامين تقريبا يرتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بشكل يومي، في ظل التفشي واسع النطاق للوباء في مدينة شنغهاي على وجه الخصوص، حيث يتم فرض إجراءات إغلاق شديدة الصرامة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة“.

وأضافت: ”منذ 17 أبريل/نيسان الجاري، أبلغ مسؤولو المدينة عن وجود 238 حالة وفاة متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا، ويرجع الجزء الأكبر من حالات الوفاة لكبار السن“.

ورأت ”سي إن إن“، أن هذه الوفيات تمثل مرحلة جديدة من الخسارة بالنسبة للصين، إضافة إلى كونها تحديًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر المرتفعة بالنسبة للحكومة الصينية.

ونقلت الشبكة عن نيكولاس توماس، الأستاذ المساعد في جامعة سيتي بهونغ كونغ، قوله: ”الكشف عن هذه الأعداد يمثل سلاحًا ذو حدين بالنسبة للسلطات الصينية“.

وأضاف توماس: ”إذا كانت أعداد الوفيات الرسمية التي تعلنها الحكومة الصينية قليلة، فإنه لن تكون هناك أزمة ثقة فقط، بل ستجعل إجراءات الحجر الصحي مبالغا فيها، وإذا كانت الأعداد مرتفعة للغاية، فإن إجراءات الإغلاق سيكون لها ما يبررها، ولكنها في نفس الوقت تكشف فشل السلطات في احتواء الفيروس“.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود تغييرات في السياسة الحكومية الصينية تجاه فيروس كورونا، حيث يعطي المسؤولون الحكوميون الأولوية لقمع الفيروس على أي شيء آخر، حتى مع تزايد الاستياء العام والمخاطر الاقتصادية في ظل قيود الإغلاق الصارمة.

وأشار نيكولاس إلى أنه مع استمرار ربط سياسة ”صفر كوفيد“ بشكل صريح بالزعيم الصيني شي جين بينغ، فمن الواضح أن هذه الاستراتيجية سوف تظل قائمة في المستقبل المنظور.

وفي نفس الوقت، وبحسب شبكة ”سي إن إن“، يشكك خبراء في شفافية السلطات الصينية فيما يتعلق بالمعايير المستخدمة في تحديد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت الشبكة عن جين دونغيان، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة هونغ كونغ، قوله: ”إذا لم يكن هناك تحديد صريح للوفيات الناتجة عن الإصابة بكوفيد 19، أو كيفية الإعلان عن هذه الوفيات، فإن كل شيء وقتها سيكون في أيدي السلطات، هذا هو الواقع“.