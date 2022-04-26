مصر.. إمهال "إندومي" 48 ساعة لسحب منتجاتها نهائيا من الأسواق

أعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء في مصر، ”أعلى جهة للرقابة على الأغذية“، سحب منتجات ”إندومي“ الغذائية من الأسواق، ومنحت الشركة المصنعة للمنتج 48 ساعة لسحب منتجها نهائيا من الأسواق.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، إنه ”بعد ورود نتائج التحاليل للعينات التي تم سحبها من منتج الإندومي من الأسواق، تبين عدم صلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي“.

وأضاف البيان أنه تبين ”عدم صلاحية منتج الشطة، ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي؛ لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات، بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك البشري“.

وأخطرت الهيئة القومية الشركة المصنعة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي، وعدم تداول أكياس الشطة، والنكهات غير المطابقة، ومنحتها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق.

وأضافت أنه ”تم إيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة، حتى القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الأمراض“.

ولفتت الهيئة إلى أنه ”تم منع تداول نكهة الدجاج والخضار وإزالة الوارد على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ”ب“، وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم“.

ونوهت إلى أن ”الشركة استجابت على الفور بسحب المنتج من الأسواق، وسحبت أكثر من 700 ألف كرتونة بنكهات مختلفة“.

وأوضحت أن ”الشركة ما زالت مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن، وطرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة“.

وكانت هيئة سلامة الغذاء في مصر قد قررت، في 12 نيسان/ أبريل الجاري، سحب جميع منتجات ”إندومي“ المتداولة من الأسواق، بعد الاشتباه بتسببه بمشاكل صحية للأطفال.

وأكدت الهيئة أن عينات أرسلت إلى المعامل المركزية للتأكد من سلامتها، بعد اتهام الشركة بإصابة العديد من الأطفال بالتسمم خلال الفترة الماضية.

وجاءت قرارات الهيئة بسحب المنتجات التي تتناولها غالبية الأطفال في مصر، بعد رصد العديد من شكاوى أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض أطفالهم لآلام في المعدة، خاصة بسبب كيس التوابل المباع مع إندومي.

يذكر أن ”إندومي“ وجبة سريعة يتم إعدادها من قبل الأطفال بسهولة، إلى جانب انخفاض أسعارها، كون الكيس لا يتجاوز بضعة جنيهات.

ويأتي القرار بسحب عينات إندومي من الأسواق بعد أيام من إثارة الجدل فيما عرف إعلاميا بـ“شكولاتة الخشخاش“.

وأعلنت وزارة الداخلية في مصر خلو بعض أنواع الشكولاتة التي أثارت الجدل مؤخراً من مخدر الخشخاش.