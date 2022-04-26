رصد نحو 200 حالة التهاب كبدي وبائي غامضة بين الأطفال في العالم

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد نحو 190 حالة إصابة غامضة بالالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال في العالم، وفقا لرويترز.

وظهر المرض أولا في بريطانيا، هذا الشهر، حيث رُصدت 111 حالة معظمها لأطفال أقل من عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت تم رصد المرض في 12 دولة على الأقل حول العالم.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين في إفادة افتراضية، اليوم الثلاثاء، إن العدد يتضمن 40 حالة في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وهناك حالات في الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا.

ويفحص المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الحالات بجانب السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية.

والتهاب الكبد الوبائي مرض نادر في الأطفال الأصحاء.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن 17 طفلا يحتاجون إلى إجراء عمليات زرع كبد بسبب الإصابات الأخيرة، وإن أحدهم توفي.

وتم استبعاد أي صلة بين الحالات والتطعيم باللقاح المضاد لكوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته، السبت، إن طفلا واحدا على الأقل توفي في أعقاب زيادة مرض التهاب الكبد الحاد غير معروف السبب لدى الأطفال.

وتحقق السلطات الصحية في أنحاء العالم في الزيادة الغامضة في الحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.

وحتى 21 أبريل/نيسان الجاري، تم تسجيل حالات حادة لالتهاب الكبد غير معروفة السبب في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدانمارك وإيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا، حسب المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن الحالات المسجلة كانت لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 سنة، وأن 17 منها احتاجت لعمليات زرع كبد. ولم يتضمن التقرير تفاصيل عن حالة الوفاة جراء المرض ولم يذكر أين حدثت.

وتراقب المنظمة الوضع وتتعاون في هذا المجال مع السلطات الصحية البريطانية والدول الأخرى الأعضاء والشركاء.