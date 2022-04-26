العراق.. 4 وفيات و 18 إصابة بمرض الحمى النزفية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إحصائية بعدد وفيات وإصابات مرض الحمى النزفية في عموم البلاد، مؤكدة إصابة 18 شخصا ووفاة أربعة آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية ”واع“، إن ”عدد الإصابات بمرض الحمى النزفية بلغ 18 إصابة في عموم العراق“. مضيفا أن عدد ”الوفيات بسبب هذا المرض بلغ أربع وفيات“.

ودعا البدر الى ”أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية التي تجنب الإصابة بهذا المرض الخطير“.

وتركزت أغلب الإصابات بهذا المرض في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وبحسب الصحة العراقية، فإن ”الأشخاص الأكثر إصابة بمرض الحمى النزفية هم مربو الماشية؛ كالأبقار والأغنام والماعز وغيرها، فضلاً عن العاملين في مجال الجزارة“.

والاثنين، أطلقت وزارة الصحة في محافظة ذي قار، حملة رقابية في أسواق بيع اللحوم الحمراء.

وذكر إعلام الصحة في بيان، أن ”الفرق الرقابية الصحية في قطاع الناصرية الأول تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة محلات القصابة وبيع اللحوم الحمراء الواقعة في أسواق وأحياء صوب الشامية، للإشراف الميداني على توفر الشروط الصحية والوقائية اللازمة لصحة وسلامة المواطنين“.

والحمى النزفية، مرض فيروسي يصل معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة به، إلى 40% من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عن طريق الدواجن أو الماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر؛ بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

وسجل العراق رسميًّا أول حالة وفاة بهذا المرض، عام 2018.

واتخذت بضع جهات صحية، إجراءات إضافية تحسبًا من انتقال المرض إليها، إذ أعلن مدير صحة محافظة كركوك نبيل حمدي، الاثنين، أن المحافظة ستشرع بحملة للوقاية من مرض الحمى النزفية.

ونفى حمدي في تصريح صحفي، تسجيل أي إصابة بهذا المرض في المدينة.

وكان العراق سجل 3 وفيات فقط نتيجة للحمى النزفية سنة 2018 في محافظتي واسط والموصل.

ويشير خبراء الصحة إلى أن من أعراض هذا المرض، ارتفاع درجة الحرارة لدى المصاب، ونحول عام، وآلام في العضلات، وغثيان، وتقيؤ، وظهور البقع النزفية تحت الجلد.