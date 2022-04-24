كيف نداوي آلام الماضي حتى نعيش الحاضر دون منغصات؟

مداواة الماضي من أجل المضي قدمًا نحو الشفاء ليست بالأمر السهل دائمًا، فالإنسان بشكل عام يميل إلى حمله معه.

بيد أنه على الرغم من أنه يستحيل نسيان كل ما خبره إلا أنه يمكنه مواجهته حتى يتعلم كيف يتعايش معه ومن دون ألم، وفقا لمجلة nospensees النفسية المتخصصة.

قال الفيلسوف غوته: لسبب وجيه إنّ اليوم طويل للغاية بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون كيف يقدّرونه أو يستثمرونه.

ويعتبر كلام غوته صحيحا للغاية، عندما نجد أنفسنا في عالم نفسي من الكرب والإحباط، ففي هذه الحالات التي تمكث المعاناة وتستمر فيها في أعقاب صدمة أو تجربة سلبية حدثت في الماضي، من الصعب للغاية تقدير الحاضر.

تعاني الذاكرة من الهوس، لأنها تميل بشكل يائس تقريبًا إلى تذكيرنا بما أضرّنا كثيرًا في السابق، أو ما خيّب أملنا، أو ما حدث بشكل غير متوقع ولم نتمكن من مواجهته. ومع ذلك يجب أن نفهم أننا جميعًا عانينا، في وقت أو آخر من تأثير انفعالي.

ومع ذلك هناك أشخاص تمكنوا في نفس الظروف من التغلب على ما مروا به دون عواقب وخيمة، فيما آخرون، على العكس من ذلك، يحملون بداخلهم أثقالا هائلة لا يعرفون كيف يديرونها، يبتلعونها ويجرونها وقتًا طويلاً دون أن يعرفوا ماذا يفعلون. نحن لا نتفاعل جميعًا بنفس الطريقة في مواجهة الشدائد، هذا صحيح، لكن يمكننا جميعًا أن نمنح أنفسنا فرصة جديدة للتغلب على الماضي وتقدير الحاضر.

يقول المتصوف الألماني المتخصص في التنمية إيكهارت تول، مؤلف كتاب ”قوة الآن“ : ”هناك توازن حساس بين تكريم الماضي والضياع فيه“.

مفاتيح لمداواة الماضي

عندما نتحدث عن حاجتنا إلى شفاء الماضي يمكننا أن نشير إلى أشياء كثيرة. الصدمات لها أشكال وأصول لا حصر لها. في بعض الأحيان يترك لدينا مجرد كوننا عشنا لفترة طويلة في موقف مرهق (مثل تجربتنا في وظيفة ما في ظروف سيئة) عواقب وخيمة.

هناك، على سبيل المثال، الألم الآني الحاضر الذي ينتج عن أحداث محددة للغاية (وفاة شخص عزيز، على سبيل المثال). في أحيان أخرى يكون الألم نتيجة الإجهاد المستمر، مثل الذي يعاني منه شخص يعيش في حي مضطرب، أو ذاك الذي يعاني منه طفل تعرّض للتنمر طوال عام دراسي كامل.

في كل الحالات تكون الحاجة إلى مداواة الماضي من أجل العيش في حاضر أكثر كرامة وإرضاءً أمرًا ضروريًا. تُظهر لنا الدراسات، مثل تلك التي أجريت في جامعة نيويورك الطبية، من قبل الدكتورة مارلين كويتري، شيئًا مهمًا. إذا عانينا من نوع من الصدمات في الماضي ولم نعالجها فسوف يشتد هذا الإجهاد اللاحق للصدمة. ستضعنا هذه الهشاشة أمام خطر التعرض لأحداث سلبية جديدة (الانهيارات العصبية الانفعالية، فقدان الوظيفة، وما إلى ذلك).

في ما يلي تقدم لنا المجلة النفسية المتخصصة nospensees بعض المفاتيح الأساسية التي يمكننا التفكير فيها لعلاج الماضي

الحديث عن الماضي

كثيرًا ما نسمع هذا: للتغلب على شيء مؤلم علينا أن نفرغه. عليك أن تشاركه، وتتحدث عنه، وتفضفضه. حسنًا لهذه الفكرة بعض الفروق الدقيقة التي يجب مراعاتها، منها:

أولا: علينا أن نفهم أنه ليس بمقدور الجميع ”فهم“ ما خبرناه وعانيناه. أحيانًا تؤدي مشاركتنا لِما يؤلمنا مع بعض الأشخاص إلى جعل الوضع أكثر سوءًا. لذلك عليك أن تعرف إلى مَن يمكنك أن تتحدث عن معاناتك.

ثانيا: لدينا بالطبع متخصّصون في هذه الحالات. علماء النفس هم أشخاص قادرون على فهمنا وتقديم مساعدة ملموسة وثمينة لإحداث تغيير مناسب فينا.

ثالثا: من ناحية أخرى من المفيد أيضًا أن تكون قادرًا على التحدث إلى الأشخاص الذين مروا بنفس المعاناة والآلام. إنها طريقة رائعة للشعور بأننا لسنا وحدنا في هذه الرحلة، وأن هناك آخرين مروا بنفس المعاناة وتجاوزوها.

حدد دورك كضحية

من الواضح، على سبيل المثال، أنه في أي علاقة مسيئة يوجد معتدٍ وضحية. الطفل الذي يتعرض للتنمر والعامل الذي يتعرض للمضايقات والأشخاص الذين يعانون من كارثة طبيعية ويفقدون كل ما لديهم هم أيضًا ضحايا. ومع ذلك بعد هذه التجارب يجد الضحية خيارين اثنين:

الأول: هو تحمل الضحية لهذا الموقف مدى الحياة. إن عدم الرد والبقاء ساكنًا في هذه المعاناة لن يساعدة أبدًا على شفاء الماضي. فلنقل لا لكوننا ضحايا مزمنين.

الثاني: هو أن نتبنى موقفًا نشطًا تجاه أنفسنا. لهذا لا شيء أفضل من تطبيق موقف مرن، لقبول ما تمت تجربته ومعاناته ولكن مع السماح لنفسك بالمضي قدمًا كشخص أقوى، قادر على مواجهة الحاضر والمستقبل.

غير أنه يجب أن نتذكر شيئًا مهمًّا وهو أن الكراهية لا تساعد في الضغينة المتراكمة والسؤال الأبدي ”لماذا أنا“ يحكمان علينا إلى الأبد. يجب علينا تنظيف هذه المشاعر وتحرير أنفسنا من أكثر المشاعر ضررًا من أجل الانفتاح على الشفاء الحقيقي.

أوقفْ تشغيل مفتاح القلق

غالبًا ما يؤدي إجهاد ما بعد الصدمة إلى اضطرابات القلق. من الشائع أن ينتهي الأمر بالتعبير عن الصدمات في كثير من الحالات بنوبات الهلع، في المواقف التي نفقد فيها السيطرة على أنفسنا تدريجيًا. لعلاج الماضي يجب أن ندير القلق. لأن القلق هو الذي يعيدنا إلى الماضي الذي يؤلمنا، فيشل حركتنا، ويجلب لنا سهر الليالي والإرهاق والصداع.

في هذه الحالات يكون تعلم تقنيات التنفس والاسترخاء وإدارة التوتر والقلق مفيدًا للغاية. لذلك دعونا لا نتردد في طلب المساعدة إذا كنا في حاجة إليها. في الختام، قال دون رامون غوميز دي لا سيرنا ”إنّ جميع مرايا الماضي تغرق في الأنهار. فالأمس لم يعد موجودًا، لقد جرفه تيار الحياة وأصبح مجرد ذكرى، وعلى الرغم من أن أجزاء من الأشياء التي تؤذينا تنعكس فيه إلا أننا ملتزمون بالتوقف عن النظر إلى أنفسنا من خلال تلك الانعكاسات.

لأن الحاضر هو الزمن الذي تتألق فيه الفرص. هنا والآن تظهر المشاركة الحقيقية مع أنفسنا. دعونا لا نضيعه، فلنتعلم كيف نعالج ونشفي الماضي.