بريطانيا تتجه لتغريم السائقين الذين لا يشربون كمية كافية من الماء

قالت صحيفة بريطانية يوم الإثنين، إن هناك توجها لفرض غرامة تصل إلى 1000 جنية إسترليني (1300 دولار) على سائقي السيارات لعدم شرب كمية كافية من الماء.

وذكرت صيحفة ”ديلي إكسبرس“، نقلا عن دراسة طبية أن ”السائقين المصابين بالجفاف يعتبرون خطرين على الطريق مثل أي شخص تجاوز الحد المسموح به من الكحول“.

وأضاف: ”لذلك، فهذا يعني الآن أنه من الضروري لسائقي السيارات أن يحافظوا على نسبة كافية من الماء في أجسامهم عند الشروع في رحلات طويلة“.

وأوضحت أنه وفقًا لبحث أجرته ”جامعة لوبورو“ البريطانية، فإن سائقي السيارات الذين يعانون من الجفاف قليلاً قد لا يركزون كثيرا خلف عجلة القيادة.

وتابعت: ”هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى أخطاء قد تعرض سلامة الركاب والسائقين وغيرهم من سائقي السيارات للخطر على الطريق“.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الدوخة والصداع والتعب والتشنجات وفقدان التركيز.

وأردفت أن ”هنالك توجها بأن تُفرض على السائقين غرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، إذا اعتقدت الشرطة أنهم لا يملكون السيطرة المناسبة على السيارة بسبب جفاف أجسامهم“.

وتابعت ”ديلي إكسبرس“: ”على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التوقف للاستراحة واستخدام المرحاض، إلا أنه عامل مهم للمساعدة في ضمان رحلة آمنة“.

وقال مايك طومسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Leasing Options: ”لقد اعتدنا على فحص مستويات الماء والزيت في سيارتنا قبل الانطلاق، ولكن كم عدد الأشخاص الذين يفحصون مستويات الماء الخاصة بهم؟“.

وأضاف: ”عند بدء تشغيل سيارتك قبل رحلة طويلة، قد لا تعتقد أن شرب كوب إضافي من الماء قبل مغادرة المنزل سيؤثر على قدراتك في القيادة، لكنك ستكون مخطئًا لأن شرب المزيد من الماء لن يكون له تأثير إيجابي على الجسم فحسب، بل سيمنع أيضًا فرصة الإصابة بالدوخة أو فقدان التركيز بسبب ذلك“.

ووجد استطلاع سابق أجرته الشركة أن ”84% من سائقي السيارات اعتبروا أن القيادة تحت تأثير الكحول أخطر بكثير من عدم وجود كمية كافية من الماء“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”نظرًا لأن نحو 70% من الحوادث على الطرق في المملكة المتحدة تُعزى إلى خطأ السائق، فقد يكون الجفاف عاملاً رئيسيًا في فقدان سائقي السيارات التركيز والتورط في الاصطدام“.

وقالت: ”يُنصح البريطانيون بشرب الكثير من الماء قبل الانطلاق وأخذ زجاجة ماء معهم في الرحلة.. هذا مهم بشكل خاص خلال أشهر الصيف“، مشيرة إلى أن ”الجسم يعتبر مصابًا بالجفاف عندما يفقد 2% من وزنه في الماء“.