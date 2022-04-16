السيروتونين.. مفتاح الاكتئاب

السيروتونين ”Sérotonine“ هي مادة لها دور مهم في تنظيم الحالة المزاجية وتنظيم الألم والنوم، لذا من المهم أن نعرف المزيد عنها، بحسب تقرير لموقع “ nospensees “ المتخصص.

هل تشعر باستمرار بمزاج سيئ؟ هل لديك اشتهاء لا يمكن كبته للحلويات؟ هل لديك مشكلة في النوم؟ هل يتغير مزاجك كثيرا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فقد يكون هناك خلل كيميائي حيوي في دماغك، ويكون الناقل العصبي المسؤول هو مادة السيروتونين، بحسب التقرير.

السيروتونين أو 5-HT مادة إرسال أو ناقل عصبي ينتمي إلى مجموعة أحادية الأمين، هذه المادة لها دور مهم في تنظيم المزاج و الطعام والألم والنوم.

الاضطراب الاكتئابي

تم ربط علاقة السيروتونين بالاضطراب الاكتئابي، وتم اكتشاف ذلك بعد تحليل أدمغة الأشخاص المكتئبين الذين انتحروا.

عندما يكون الشخص على قيد الحياة يمكن إجراء فحص دمه لمعرفة ما إذا كانت مستويات الناقلات العصبية في الدم منخفضة، ومع ذلك لا يزال من غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كانت مستويات الدم هذه لها علاقة بمستويات الدماغ.

من ناحية أخرى تم التحقق من أن بعض الأدوية التي تساعد السيروتونين على العمل لفترة أطول في الدماغ مفيدة في مكافحة الاكتئاب الشديد، و تسمى هذه مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو مضادات الاكتئاب الأكثر شيوعًا.

تعمل هذه المؤثرات العقلية psychotrope بطريقة تمنع إعادة امتصاص السيروتونين وعلى إبقائها لفترة أطول في فضاء الاشتباك العصبي synapses وهو الفضاء الذي تتواصل فيه الخلايا العصبية مع بعضها البعض من خلال النبضات الكهربائية.

أشهر مضادات الاكتئاب أو SSRI هو فلوكستين fluoxétine، لكن اسمه التجاري prozac هو الأكثر شيوعًا وهو بالتأكيد مألوف، هذه هي الطريقة التي يعمل بها prozac إذ يمنع إلغاء السيروتونين ويساعد على إبقائه في الدماغ، مما يحسن مزاجنا.

أصل نقص السيروتونين

الاكتئاب والسيروتونين مرتبطان، لكن لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين أيهما مسؤول عن الآخر.

ومع ذلك، فقد ثبت علميًا أن العلاج النفسي فعال للغاية في اضطرابات الاكتئاب، مما يعني أن التغييرات أو التعديلات البسيطة في التفكير والانفعالات تساعدنا بالفعل على الشعور بتحسّنٍ انفعالي، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مضادات الاكتئاب.

بالطبع ليست كل الحالات متشابهة، ويحتاج الكثير من الناس إلى أدوية، ومع ذلك فإن العديد من المرضى الآخرين الذين يتناولون عقاقير نفسية قد يكون في استطاعتهم الاستغناء عنها من خلال الخضوع للعلاج النفسي، الذي من شأنه أن يحررهم من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، ومن الإدمان المحتمل، وما إلى ذلك.

هل يمكننا تعزيز إنتاج الإندورفينات؟

الشيء الآخرالذي يجب أن نعرفه هو أن السيروتونين يأتي من التربتوفان tryptophan. لكن ما هذه المادة؟ التربتوفان هو حمض أميني مُمهّد للسيروتونين. ويمكن الحصول على التربتوفان من خلال الطعام أيضًا.

الشيء الآخر الذي يمكن أن يساعد في زيادة السيروتونين في دماغك هو ممارسة الرياضة يوميًا. في الواقع تعتبر التمارين الرياضية من مضادات الاكتئاب الطبيعية التي تزيد أيضًا من مستوى الإندورفينات المسؤولة عن المتعة.

كما يساعد الاسترخاء أيضًا، سواء كان يعتمد على التنفس أو اليوجا أو اليقظة الذهنية … وإلى جانب ذلك فإن تحفيز نفسك بشيء جديد أو الحفاظ على المستوى الأمثل من النشاط، أو التمتع بحياة اجتماعية مُرضية تمثل جوانب إيجابية يمكن أن تعزز إنتاج السيروتونين.

الأدوية ليست الحل الوحيد

ويخلص موقع “ nospensees “ في تقريره إلى أن الأدوية تساعد لكنها ليست الحل الوحيد.

إذا كنت مصابًا بالاكتئاب يمكن لمضادات الاكتئاب أن تمنحك تلك ”الدفعة الصغيرة“ لبدء النشاط، والتحرك، ومغادرة المنزل، وتجربة كل ما تقدمه الحياة.

ومع ذلك إذا كنت ترغب حقًا في الخروج من هذا البئر المظلم الذي هو الاكتئاب عليك أن تسعى لإعطاء نفسك هذه الرغبة لتنشيط نفسك، إنه أمر صعب بالطبع، ويتطلب الكثير من الجهد، لكنه ممكن ومتاح. فأنت قادر على ذلك.