تطوير اختبار عالي الدقة لتحديد وتصنيف الأورام السرطانية

طور علماء من مستشفى فال ديبرون الجامعي في مدينة برشلونة الإسبانية، علامة بيولوجية جديدة يطلق عليها RAD51، وهي أكثر دقة من العلامات الحالية لتحديد وتصنيف الأنواع الفرعية من الأورام التي تظهر نقص إعادة التركيب المتماثل (HRD)، مثل بعض سرطانات المبيض، والثدي، والبروستاتا، والبنكرياس.

ويعتمد الاختبار الجديد القادر على تحديد أورام HRD، على الكشف عن بروتين ذي صلة بإصلاح الحمض النووي يسمى ”RAD51“ ومن هنا جاءت التسمية، وفقًا لما ذكره موقع ”كوبي“ الإسباني.

ولإثبات فعالية الاختبار الجديد، سيبدأ الباحثون بتجربة سريرية ستتحقق من فعالية الاختبار في تحديد المرضى المصابين بسرطان الثدي المتقدم والمصابين بحساسية لمثبطات PARP.

الاختبار الذي نُشرت نتائجه في مجلة ”أبحاث السرطان“، قادته فيوليتا سيرا، رئيسة مجموعة العلاج التجريبي في معهد فال ديبرون لعلم الأورام، وجوديث بالمانيا رئيسة قسم مجموعة علم الوراثة السرطانية الوراثية التابعة معهد فال ديبرون.

وأظهر المؤشر الحيوي دقته في التنبؤ بالاستجابة لمثبطات PARP والعلاج الكيميائي القائم على البلاتين، كما حددت فيوليتا سيرا، هذا العمل لإثبات صحة النقطة الفاصلة التي سيتم من خلالها التحقيق فيما إذا كان المرضى لديهم حساسية من هذه الأدوية.

وقالت فيوليتا سيرا: ”تشترك هذه الأورام في تغييرات جينية تؤثر على إصلاح الحمض النووي من خلال آلية تسمى إعادة التركيب المتماثل، مثل تلك التي تظهر طفرات في جينات BRCA1 وBRCA2 وPALB2، واكتشاف البؤر النووية لـ RAD51 في الخلايا السرطانية علامة على هذه الوظيفة“.

وللتحقق من صحة المؤشر الحيوي ومقارنة أداء هذا الاختبار بالطرق الأخرى للكشف عن النقص في آلية إصلاح الحمض النووي هذه، أجرى الباحثون الاختبار على 109 مرضى معظمهم من سرطان الثدي المبيض والبنكرياس عالي الدرجة.

ووفقًا لفيوليتا، فإن الاختبار يحسن التنبؤ بالاستجابة للعلاجات المستخدمة حاليًا، وعلى وجه التحديد، فإن اختبار RAD51 يدير للتنبؤ بالاستجابة لمثبطات PARP فيما يصل إلى 95% من الحالات، في حين أن الطفرات الجينية HRR حققت ذلك فقط في 67%، وتحليل HRD الجيني بنسبة 71%.

وبحسب الباحثين، لا يساعد اختبار ”RAD51“ فقط في تحديد المرضى الذين يظهرون تعديلات في BRCA1 / 2 تجعلهم أكثر حساسية لمثبطات PARP، ولكن أيضًا أولئك الذين يقدمون تعديلات فوق جينية للمسار لم يتم اكتشافها بواسطة طفرة.