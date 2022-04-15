اليابان.. عيدان بتقنية جديدة تعدّل مذاق الأطعمة

طورت جامعة ميجي اليابانية بالتعاون مع شركة كيرين القابضة، عيدان تناول الطعام، قادرة على زيادة المذاق المالح للأكل من خلال المحفزات الكهربائية، وهي تقنية من شأنها أن تعزز الأنظمة الغذائية الصحية.

وتتكون التكنولوجيا التي طورها فريق البحث والتطوير المشترك في جامعة ميجي اليابانية وشركة كيرين القابضة، من جهاز يعمل بالبطارية يطبق موجات كهربائية على عيدان تناول الطعام، مما يحدث تعديلات على المستوى الذري للطعام.

وعلى وجه التحديد، فإن المحفزات الكهربائية الضعيفة، التي لا يمكن لجسم الإنسان اكتشافها، تعيد ضبط أيونات المركبات مثل كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) أو جلوتامات الصوديوم (المرتبطة بالطعم الحلو)، مما يتسبب بتغيرات في مذاق الطعام.

ويعمل مختبر الدكتور هومي مياشيتا من جامعة ميجي، على هذه التقنية التجريبية، منذ العام 2019، والتي أنتجت جهازًا فعالًا أثبت قدرته على تغيير مذاق الطعام.

وأظهر بحث أجري على 30 شخصًا ممن اتبعوا نظامًا غذائيًا قليل الملح، أن ”عيدان الأكل الكهربائية“، تزيد من المذاق المالح للطعام بمقدار 1.5 مرة أكثر مما يتوافق مع محتواه الحقيقي من الصوديوم.

وتشير هذه النتائج إلى أنه إذا تم استخدام تلك العيدان لتناول أطعمة يقل محتواها من الملح بنسبة 30%، فإن تصور طعمه المالح سيكون مساويًا لمستوى الصوديوم الطبيعي.

وشهد المشاركون في البحث أيضًا مستويات متزايدة من ”العمق والطعم الحلو والنكهة الشاملة“ عند استخدام العيدان أثناء تناول حساء ميسو قليل الملح.

ويؤكد المسؤولون عن المشروع أنه أول من يحصل على نتائج من هذا النوع في جميع أنحاء العالم، ويصفونه بأنه ”خطوة كبيرة“ لجعل الأطعمة منخفضة الصوديوم أكثر استساغة، ولتعزيز عادات الأكل الصحية.

وإضافة إلى تطبيقها على عيدان تناول الطعام التقليدية المستخدمة في آسيا، يقول العلماء إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أيضًا تطبيقها مع الملاعق والأوعية والأواني الأخرى المستخدمة بشكل يومي.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة اليابانية، يعد الملح الزائد في النظام الغذائي مشكلة صحية عامة في اليابان، حيث يبلغ الاستهلاك اليومي من هذه التوابل 10.9 غرام لكل شخص بالغ، أي أكثر من ضعف الحد الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.