بريطانيا تقر لقاح مودرنا للأطفال من 6 إلى 12 عاما

أقرت هيئة الدواء ومنتجات العناية الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، استخدام لقاح سبايكفاكس الذي تنتجه شركة مودرنا للأطفال من عمر ستة إلى أحد عشر عاما، مع تعزيز الدولة جهودها لمكافحة عدوى فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة منه.

وقالت الهيئة إن اللقاح أُقر بعدما استوفى معايير السلامة والجودة والفاعلية المطلوبة.

وبينما تظهر على معظم الأطفال أعراض طفيفة أو معدومة بكوفيد-19 إلا أنه يظل من الممكن نقلهم الفيروس للآخرين ويبقى البعض عرضة للمرض بشدة لأن السلالات الجديدة السريعة الانتشار مثل أوميكرون ومتحوراته تزيد من الحالات.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة عالميا تجاوزت 500 مليون.

لقاح جديد

من ناحية أخرى، أقرت بريطانيا لقاح شركة فالنيفا للوقاية من كوفيد-19 لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسمح باستخدام العقار المنتج فرنسيا في خطوة رفعت أسهم الشركة المنتجة بأكثر من 20 بالمئة.

وهذا سادس لقاح مضاد لكوفيد-19 تقره بريطانيا، وجاءت رغم إلغاء لندن صفقة في سبتمبر/ أيلول بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) لشراء فالنيفا بزعم أن الشركة انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم، وهو ما نفته الشركة.

وقالت الشركة إنها تجري مناقشات لتوفير ما يصل إلى 25 ألف جرعة لدائرة الصحة الوطنية البريطانية والعاملين في الصفوف الأمامية لمقاومة الفيروس في إسكتلندا، وقالت إن المحادثات مستمرة للتوصل إلى تسوية بعد قرار الحكومة البريطانية بإلغاء عقدها.

وقفز سهم فالنيفا بأكثر من 20 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني مما ساعد الشركة على تعويض ما فقدته حتى الآن هذا العام بسبب حالة عدم اليقين بشأن عملية إقرار اللقاح.

وقال توماس لينجلباخ رئيس فالنيفا في بيان: ”نعتقد أن هذه الموافقة الجديدة يمكن أن تقود إلى موافقات تسويقية إضافية في مناطق أخرى من العالم“.