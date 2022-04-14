السعودية.. طبيب يثير انتقادات زملائه بعد حديثه عن التسمم المائي في السحور

يواجه الطبيب السعودي الشاب، الدكتور سعود الشهري، انتقادات واسعة من قبل زملاء له في الوسط الطبي، وتشكيك في صحة معلومة طبية قدمها عبر التلفزيون الرسمي حول التسمسم المائي الذي ينجم عن شرب الماء قبيل السحور، على حد قوله.

وظهر الشهري المتخصص في طب الأسرة، يوم أمس الثلاثاء، عبر برنامج ”الراصد“ الذي تبثه قناة ”الإخبارية“، ليتحدث عما قال إنها مخاطر شرب الماء في فترة السحور، مشيرًا إلى أن شرب الشخص لكمية ليتر ماء واحد خلال ساعة واحدة قد يتسبب له بالتسمم المائي.

طبيب الأسرة "د. سعود الشهري": شرب أكثر من 5 علب صغيرة من الماء قبل صلاة الفجر في #رمضان يسبب الإصابة بالتسمم المائي".

pic.twitter.com/N8Ow67FmOi — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 13, 2022

وبدت المعلومة صادمة لكثير من السعوديين الذين شاهدوا حديث الشهري، حيث يقبل الصائمون في المملكة وخارجها على شرب الماء قبيل أذان الفجر، وبكميات تفوق الليتر الواحد عند البعض، لا سيما في الدول ذات الطقس الحار.

وسرعان ما تلقى الطبيب الشهري انتقادات من قبل زملائه في الوسط الطبي، حيث شكك كثيرون بمعلومته حول التسمم المائي، وقدم البعض منهم إحصاءات ومعلومات طبيبة تدعم آراءهم تلك.

كما انتقد عدد منهم، بجانب مدونين سعوديين كثر، القناة الرسمية التي استضافت الطبيب، وقالوا إنها ساهمت في نشر معلومة طبية خاطئة تمس حياة الناس.

ولم يرد الطبيب الشهري على الجدل الذي تسبب به حديثه عن التسمم المائي حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ونشر الطبيب بدر ناصر المسيعيد، استشاري جراحة المسالك البولية، مقطع الفيديو الذي تحدث فيه زميله الشهري عن التسمم المائي، وقال منتقدًا: ”والله إللي جالس يصير يا ناس خطأ كبير، قناة رسمية ومثل هذا الكلام الخاطئ جملة وتفصيلًا يقال، عيب، ويحتاج وقفة وعقاب“.

وقال الطبيب هيثم العنزي، وهو أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ورئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس بالرياض: ”كالعادة القناة الإخبارية تستضيف أشخاصًا يقدمون معلومات صحية مغلوطة وليست مبنية على أي أساس علمي.. اقترح عمل لجنة تراجع المعلومات الصحية المقدمة بالقنوات الرسمية.. الناس تثق بما يقدم في التلفزيون عادة“.

فيما اختار الطبيب محمد الزهراني استشاري أمراض السكري وطب العائلة، نشر معلومات عن التسمم المائي، عبر حسابه على ”تويتر“ الذي يعرف فيه نفسه، بالقول: ”أغرد عن الطب وبعض هموم الناس. مهتم بمحاربة الكذب والادعاءت الطبية“.

ومما شرحه الزهراني عن التسمم المائي، قوله: إنه ”حالة طبية نادرة الحدوث وتحدث للإنسان نتيجة شرب الماء قليل الصوديوم بكميات كبيرة تتجاوز 3 ليترات في الساعة، مما يؤدي إلى نقص الصوديوم في الجسم، والذي ينشأ عنه أعراض، منها: الإعياء، والصداع، والاستفراغ، والتشنج، ثم الوفاة“.

كما كتب في تغريدة أخرى: ”شرب الماء للإنسان الطبيعي وفي المعدة أكل (صوديوم/سحور) حتى لو شربت (ليتر أو ليترين) قبل الصيام لن يضرك ولن يحدث لك تسمم بالماء لو انطبقت السماء على الأرض…“.

فيما وجه الطبيب بادي العنزي، وهو متخصص بطب الأطفال، تعليقه لمقدم برنامج ”الراصد“، عبدالله الغنمي، قائلًا: ”استاذ عبدالله، يفترض البحث عن متخصص في المجال المراد طرحه، الطب تخصصات مختلفة، ما ينفع طبيب أطفال يتكلم عن مشاكل العظام، وهكذا، عليكم مسؤولية كبيرة“.

ورد مقدم البرنامج على ذلك الانتقاد، بالقول: ”يا حبيبنا الغالي يا دكتور بادي، الدكتور سعود طبيب أسرة، المهم إذا ممكن نرد عـ الفكرة فقط، سنستفيد منكم ومن علمكم“.

ومن المرجح أن يخصص برنامج ”الراصد“ فقرة من حلقة، اليوم الخميس، لتوضيح الجدل الذي ثار حول التسمم المائي، من خلال استضافة أطباء آخرين، أو حتى الطبيب العنزي ذاته للرد على الانتقادات التي طالته.

يُشار إلى أن حديث الطبيب العنزي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة على حساب برنامج ”الراصد“ في تويتر خلال أقل من 24 ساعة على نشره.