دراسة: تنمل الذراع مقدمة لحالة خطيرة

حذرت دراسة لدائرة الخدمات الصحية البريطانية من أن حدوث تنميل في الذراع قد يكون نتيجة سكتة دماغية صغيرة، والتي يمكن أن تكون مقدمة لسكتة خطيرة بعد ذلك.

وأوضحت الدراسة أن السكتة الدماغية الصغيرة تشير إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ، وأنه على الرغم من أن التأثيرات قد تكون قصيرة ويمكن تجاهلها بسهولة فهي مؤشر على أن السكتة الدماغية الأكثر ضررًا قد تحدث بعد ذلك.

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الخميس، إلى أن هناك أعراضا سريعة لهذه الحالة، منها الإحساس بسقوط الوجه على جانب واحد وعدم القدرة على الابتسام وتشوش الكلام أو تعثر اللسان في النطق.

وقالت: ”قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما مرتفعتين؛ بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.. وحتى إذا اختفت هذه الأعراض في غضون دقائق، فلا يزال يتعين على المريض طلب سيارة إسعاف بسرعة؛ لأن السكتة القصيرة قد تكون مقدمة لسكتة خطيرة“.

وذكرت الدراسة أن الأشخاص الذين يُعتبرون معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية هم المصابون بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان، يمكن أن تسبب السكتة الدماغية الصغيرة أعراضًا مختلفة تظهر خلال بضع ثوانٍ، وتشمل شللا تاما في جانب واحد من الجسم وفقدان الرؤية المفاجئ أو عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية والدوار والارتباك وصعوبة فهم ما يقوله الآخرون، وخللا في التوازن وصعوبة البلع.

وقالت الدراسة: ”إذا كنت تشك في إصابتك بسكتة دماغية صغيرة، أثناء انتظار سيارة الإسعاف، فتناول الأسبرين بسرعة“.

وعن أسباب حدوث السكتة الدماغية الصغيرة، أوضحت الدراسة أنها تنجم عن انسداد أحد الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالأكسجين والمواد المغذية، لافتة إلى أن السبب المعتاد للانسداد هو تجلط الدم الذي يتكون في مكان آخر من الجسم.

وقالت: ”عندما تضيق الشرايين بسبب رواسب المواد الدهنية، بما في ذلك الكوليسترول، يمكن أن تنفصل اللويحات المتصلبة وتسبب إصابة الأوعية الدموية“.

ونصحت الدراسة بممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، كوسيلة فعالة للحماية من الجلطات الدماغية والنوبات القلبية.