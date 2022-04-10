دراسة: تناول السلمون يمنع تلف العينين

أفادت دراسة طبية أمريكية، بأن تناول سمك السلمون وفيتامينات ”أ“ و ”سي“ يمكن أن يساعد في منع تلف العينين الناجم عن مرض السكري وحالات أخرى.

وأظهرت الدراسة البحثية التي أعدها البروفسور شين كانار أخصائي العيون في مستشفى ”بتسبورغ“ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن التدخين يزيد بشكل كبير من مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين والمياه الزرقاء ومتلازمة العين الجافة.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ الأمريكية الأحد، إلى أنه بصرف النظر عن أن تصبح غير مدخن، هناك طرق أخرى لتحسين البصر ومنع تلف العينين.

وحذر كانار من أن التدخين ”يضاعف من مخاطر“ الإصابة بمرض السكري ما قد يؤدي إلى اعتلال الشبكية بتضرر الأوعية الدموية في العين ما يؤدي إلى فقدان البصر.

وقال الطبيب في دراسته: ”لتقليل المخاطر بعد الإقلاع عن التدخين، يجب أن تبدأ أيضا في اتباع نظام غذائي صحي.. جرب اختيار الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات أ و سي إضافة إلى الخضروات الورقية والأسماك الدهنية مثل السلمون.. الحقيقة إنك بحاجة لدمج هذه في نظامك الغذائي“.

ولفت إلى أنه إضافة إلى الانتباه لما تضعه في جسمك، تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنك تتحرك بشكل متكرر بما يكفي لتشجيع الفوائد الصحية.

وأوضح الدكتور أن ”ممارسة الرياضة تزيد من الدورة الدموية، ما يحسن مستويات الأكسجين في أعيننا ويساعد على إزالة السموم.. وتشمل الأعراض الرئيسية لحرمان الأكسجين عدم وضوح الرؤية، والحرقان، والتمزق المفرط.. ويساعد التحرك أكثر في منع انخفاض الأكسجين والحفاظ على صحة عينيك“.

ونصح الطبيب بشدة أن ”تكون نشيطا خلال النهار – خاصة إذا كنت تعمل في مكتب“، مشيرا إلى أنه يمكن صعود الدرج بدلاً من المصعد، أو المشي خلال إجراء مكالمات هاتفية.

وأوضح كانار أنه من أجل الحفاظ على صحة عينيك تحتاج أيضًا إلى إبقائها رطبة، محذرا من أن ”الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين بمقدار الضعف“.

وتابع: ”يجب أن يأخذ الناس فترات راحة منتظمة إذا كانوا يعملون أمام الشاشة، وعند النظر إلى الشاشة، تقل احتمالية أن ترمش، مما يتسبب في جفاف عينيك“.