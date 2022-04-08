أزمة منتجات شوكولاتة "كيندر" تتصاعد و"فيريرو" تسحب منتجاتها من عدة دول

وسّعت شركة ”فيريرو“ الإيطالية العملاقة للصناعات الغذائية مساء الخميس نطاق عمليات السحب الوقائي لبعض منتجات شوكولا ”كيندر“ لتشمل تجار تجزئة في الولايات المتحدة بسبب احتمال إصابتها ببكتيريا سالمونيلا.

وقبل أيام قليلة سحبت الشركة الإيطالية في الأيام الماضية منتجات لشوكولا ”كيندر“ موجودة في أسواق دول أوروبية عدة (فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا والسويد وهولندا)، بسبب مخاوف بشأن منتجات مصنوعة في مصنعها البلجيكي في مدينة ”أرلون“ يُشتبه في أنها مصدر تفش لمرض السالمونيلا رغم عدم رصد هذه البكتيريا في أي من منتجات كيندر.

وكانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت، السبت، سحب كميات من منتج بيضة كيندر (”Kinder Surprise“)؛ بسبب ”صلة محتملة مع انتشار للسالمونيلا“.

وأوضحت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية، الثلاثاء، لوكالة ”فرانس برس“، رصد 63 إصابة بالسالمونيلا على الأراضي البريطانية. وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السالمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات ”كيندر“ المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة. وقالت الهيئة الصحية الفرنسية العامة، في بيان الثلاثاء، إن التحقيقات التي أجرتها ”أظهرت استهلاك بعض المنتجات من علامة كيندر التجارية شملها قرار السحب في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض لدى المرضى الـ15، الذين تمكنوا من استطلاع وضعهم حتى الساعة“. وأشارت ناطقة باسم ”فيريرو“ إلى أن الكميات المسحوبة من منتجات ”كيندر“ في فرنسا وحدها توازي مئات الأطنان من الشوكولا.

وقالت مجموعة ”فيريرو“ في بيان: ”لا توجد حالات مؤكدة في الولايات المتحدة حتى الآن كما أنّ أياً من منتجات كيندر أو فيريرو الأخرى ليس معنيا بعملية السحب هذه“.

وأشارت الشركة إلى أنها تتعاون مع السلطات الصحية الأمريكية بشأن الحالات المبلغ عنها في أوروبا.

وأضافت ”فيريرو“ أنها تعمل عن كثب مع تجار التجزئة الأمريكيين للتأكد من أن المنتجات لم تعد ”متاحة للشراء“، مؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة المستهلكين.

والسالمونيلا نوع من البكتيريا يمكن أن يسبب أعراضاً مثل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة لدى البشر، وهي كذلك من أكثر أنواع العدوى المنقولة بالغذاء شيوعاً.

وتم تحديد حوالى 63 إصابة بالسالمونيلا في المملكة المتحدة، وفي فرنسا، تم الإبلاغ عن 21 إصابة لأشخاص قال 15 منهم إنهم استهلكوا منتجات كيندر التي تم سحبها، بحسب الهيئة الصحية الفرنسية العامة التي أشارت إلى سحب كميات من منتجات كيندر توازي مئات الأطنان من الشوكولا.