تقرير: مصل الكولاجين وزيت الزيتون وجوز الهند منتجات لا تكافح التجاعيد

على الرغم من تنوع المكونات المضادة للتجاعيد، والتي تُستخدم عادة في العناية بالبشرة للتخلص من الخطوط الدقيقة والحفاظ عليها رطبة وناعمة، فإن دراسة حديثة أثبتت أن الكثير منها هو أقل فائدة مما هو شائع.

وكشفت طبيبة الأمراض الجلدية الحاصلة على شهادة الـ“بورد“ ماريسا غارشيك، في تقرير نشره موقع ”شيفايندس“، أن هناك ثلاثة مكوّنات شائعة في مكافحة الشيخوخة ليست مفيدة بالواقع في إزالة التجاعيد.

مصل الكولاجين

أظهرت الدراسات أن إنتاج الكولاجين الكافي في الجسم يُعد أمراً حيوياً يحافظ على مرونة البشرة، إلا أن تطبيقه مباشرة على البشرة أثبت أنه غير فعال.

وأوضحت الطبيبة الأمريكية أن ”الكولاجين هو جُزَيْء كبير، لذلك قد لا يكون قادراً على اختراق الجلد لتقديم فوائد مضادة للشيخوخة، وعلى الرغم من أن استخدامه ليس خطيراً، فإنه ليس الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة التجاعيد في الجلد“.

وتنصح غارشيك بدمج الـ“ريتينول“ و الـ“ريتينويد“، وهي مشتقات فيتامين A، والتي تعزز إنتاج الكولاجين.

ووفق دراسات حديثة، فإن الطريقة الأكثر فاعلية لزيادة إنتاج الكولاجين تكمن في تناول الأطعمة الغنية به، مثل: الأسماك، وبياض البيض، والتوت، والتي يمكن أن تساعد في شد البشرة وجعلها أكثر نضارة، لذلك ينصح الأطباء النساء بألا يُضيعن أموالهن على مصل الكولاجين الموضعي.

زيت جوز الهند

على الرغم من أن كثيرين يستخدمون زيت جوز الهند كحل موضعي لترطيب البشرة، فإنه لم يثبت علميا أنه مفيد فعلا في مكافحة الشيخوخة.

ويحذر التقرير من أن زيت جوز الهند يمكن أن يسد المسام ويزيد من انتشار البثور، خصوصا لدى أصحاب البشرة الدهنية.

وينصح الأطباء باستخدام مكونات، مثل: حمض الـ“هيالورونيك“ الذي يساعد في تعزيز الرطوبة ونفخ الجلد؛ ما يؤدي إلى تحسن مؤقت في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالنسبة لمن يرغبون في تعزيز الرطوبة في بشرتهم، مع الحصول أيضًا على ميزة مقاومة الشيخوخة.

ويشير التقرير إلى أن وضع مكوّنات الطعام على الوجه لا يُعد الطريقة الفضلى في روتين العناية بالبشرة، لذلك من الأفضل على النساء ترك زيت جوز الهند لنظامهن الغذائي، وليس لنظام الجمال الخاص بهن، في حال كُنَّ راغبات حقًّا في تعزيز نضارة بشرتهن والتغلب على التجاعيد.

زيت الزيتون

غالباً ما يدخل زيت الزيتون في مكوّنات منتجات العناية بالبشرة المرطبة والمضادة للشيخوخة، لكن التقرير يلفت إلى أن هذا المكوّن لا يفيد في تخليص البشرة من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

وتوضح الطبيبة غارشيك أنه ”على الرغم من كون زيت الزيتون غنيا بالمكوّنات المرطّبة والمضادة للأكسدة، فإنه من غير المرجح أن يكون هو الحل الأفضل الذي يساعد في تحسين علامات الشيخوخة“.

لذلك، تنصح الدراسة باختيار فيتامين C، الذي يحتوي على عناصر مضادة للأكسدة من جهة، ويلعب دوراً مهماً في إنتاج الكولاجين من جهة أخرى.

ويخلص التقرير إلى أن التمسك بالـ ”ريتينول“ والـ“ريتينويد“ وفيتامين C يساعد في مكافحة الشيخوخة بشكل فعّال.