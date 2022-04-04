"هيدروجيل" يمتص فتات الحصى من الكلى التي تفشل الأدوات الطبية في إزالتها

تمكنت شركة Purenum GmbH الألمانية والمختصة في ابتكار مواد لاصقة طبية، من تطوير سائل هلامي (هيدروجيل) جديد، يمكنه إزالة أصغر شظايا الحصوات من الكلى، والتي تفشل الأدوات الطبية الشائعة الاستخدام في التقاطها.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لجمعية فراونهوفر الألمانية للبحوث العلمية، فإن حصوات الكلى متعددة الأحجام وتصل في أسوأ الأحوال إلى حجم حبة ثمرة الجوز.

ويمكن علاج حصوات الكلى بالأدوية، أو من خلال المنظار.

ويعمل الأطباء في عملية التنظير على إدخال أداة المنظار في الكلى عن طريق المسالك البولية، لتحديد مكان الحصوات وإزالتها بأداة لاقط.

وإذا كان حجم هذه الحصوات أكبر من 5 ملليمتر، فيجب تكسيرها إلى قطع صغيرة باستخدام الليزر، وإزالتها بأداة لاقط.

ورغم ذلك تفشل هذه التقنيات في التقاط فتات الحصى من الكلى، والتي قد تتحول إلى حصوات كبيرة في غضون بضعة أشهر، وتسبب مضاعفات مرة أخرى.

وقررت شركة Purenum GmbH معالجة هذه المشكلة، في تطوير ”هيدروجيل“ يلتقط شظايا حصوات الكلى في ثوانٍ.

وصنعت الشركة ”الهيدروجيل“ من مواد متوافقة حيويا مع جسم الإنسان، حيث يتكون من مكونين سائلين مصبوغين باللون الأزرق والأصفر، لضمان التباين الجيد في اللون، وحتى يسمح للجراح التحكم بدقة في إزالة فتات الحصوات.

من ناحيته أوضح مانفريد بيسشكا المدير التنفيذي للشركة الألمانية، أن ”الهيدروجيل“ سهل الاستخدام، فعند تطبيقه لإزالة الحصوات في الكلى، فإن المادة الزرقاء تلتف أولاً حول فتات الحصى وتبللها، ثم تتدفق بعد ذلك المادة الصفراء لحمل شظايا الحصوات.

وبين بيسشكا أن ”الهيدروجيل“ مرن بدرجة كافية لإمساكه بأداة اللاقط، وسحبه بواسطة أداة المنظار، حيث يمكن إذابة الهيدروجيل بسهولة بعد العملية لتحليل الحصوات.

يذكر أن حصوات الكلى هي حالة مرضية شائعة في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز أسباب تشكلها، النظام الغذائي غير المتوازن، وعدم كفاية تناول السوائل، وقلة ممارسة التمارين الرياضية.

وأظهر تقرير لشركة AOK الألمانية للتأمين الصحي، أن 10% من الألمان سيعانون من حصوات الكلى في مرحلة ما من حياتهم.

ومن المقرر أن تطلق شركة Purenum GmbH، ”الهيدروجيل“ في الأسواق بألمانيا في وقت لاحق من هذا العام.