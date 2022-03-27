دراسة طبية: تناول الكمثرى يساعد على الحماية من السرطان

قالت دراسة طبية غربية، إن تناول فاكهة الكمثرى بانتظام، يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد الإصابة ببعض أنواع السرطان؛ نظرا لاحتوائها على بعض المواد المقاومة للالتهابات.

ولفتت الدراسة التي نشرتها النشرة الدولية للسرطان الأمريكية، إلى أن سلوك السرطان يختلف باختلاف مكان وجوده في الجسم، لكن اكتشاف المرض مبكرًا، هو مفتاح النجاة من جميع أنواع السرطان، مشيرة إلى أن المركبات النباتية أصبحت موضع تركيز من قبل الهيئات الطبية لقدرتها على درء الأمراض.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الأحد، أنه على الرغم من عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع لعلاج السرطان، فقد أظهر استهلاك الأغذية النباتية نتائج واعدة في محاربة الخلايا السرطانية.

وقالت الدراسة: ”تظهر الأبحاث أن الكمثرى تحتوي على مركبات مقاومة للطاقة يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطانات القاتلة“.

وذكرت الدراسة، أن ”خبراء التغذية يشددون على تناول هذه الفاكهة بانتظام؛ لأنها توفر ثروة من المركبات النباتية المفيدة بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين صحة الأوعية الدموية، ومنع الجلطات الدموية، مضيفة: ”بالإضافة إلى هذه التأثيرات، أثبتت بعض الدراسات أن الكمثرى يمكن أن تحمي أيضًا من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرئة“.

وأشارت إلى أنه في عام 2007، أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 478000 شخص، أن تناول كميات أكبر من التفاح والكمثرى كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن ”معدل الإصابة بالسرطان، انخفض مع زيادة استهلاك التفاح والكمثرى وكذلك الخضراوات الجذرية… والواقع أن نتائج هذا التقييم تضيف دليلا على وجود ارتباط عكسي كبير بين استهلاك الخضار ونسبة الإصابة بسرطان الرئة، وخاصة لدى المدخنين، فيما تُعزى هذه التأثيرات الوقائية أيضًا إلى الأنثوسيانين المضاد للأكسدة، المعروف بإعاقة تكوين الورم ونموه“.

وأوضحت الدراسة أن ذلك مفيد بشكل خاص لصحة القولون، إذ أظهرت الأبحاث أن المركب فعال للغاية في إبطاء نمو الخلايا السرطانية داخل الجهاز الهضمي.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، فإن فيتامين ”سي“ الموجود في الفاكهة، يقاوم الجذور الحرة التي تضع الخلايا تحت ضغط الأكسدة، وتمهد الطريق للأمراض المزمنة.

وأشار خبير التغذية البريطاني روب هوبس، إلى أن الكمثرى توفر ما يكفي من الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لمنع ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

وقال روب: إن ”الكمثرى هي وجبة خفيفة صحية ولذيذة… وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الكمثرى مفيدة للصحة العامة للرجال، سواء كان ذلك لفقدان الوزن أو تناول الألياف أو خفض مستويات الكوليسترول“.