دراسة: التشنج في الذراع أو الفك يشير لارتفاع معدلات الكوليسترول

أفادت دراسة طبية، بأن الشعور بتشنجات في الفك أو الذراع يمكن أن يعني ارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم بشكل كبير؛ ما يحتم زيارة الطبيب بسرعة.

ولفتت دراسة دائرة الخدمات الطبية البريطانية، إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يحدث عندما يكون لدى الشخص الكثير من هذه المادة الدهنية في الدم، وينتج ذلك بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الجمعة: ”قد يشير الإحساس بتشنج في ذراعك أو فكك، إلى ارتفاع خطير في مستويات الكوليسترول في الدم؛ ما يستدعي سرعة زيارة الطبيب لتلقي العلاج اللازم ومنع حدوث حالات خطيرة“.

ونبّهت الدراسة، إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعتبر سببًا شائعًا لتقلصات الشريان التاجي، مشيرة إلى أن ما يقرب من 2٪ من الأشخاص الذين يصابون بالذبحة الصدرية أو آلام الصدر والضغط يعانون من تقلصات الشريان التاجي.

وأوضحت أن تقلصات الشريان التاجي، يمكن أن تحدث أيضًا عند الأشخاص المصابين بتصلب الشرايين، وهي حالة تحدث عندما تتراكم اللويحات الدهنية داخل الشرايين؛ ما يمنع تدفق الدم بشكل كاف.

وقالت الدراسة، إن ”تشنج الشريان التاجي هو شد مؤقت لعضلات جدار أحد الشرايين التي ترسل الدم إلى قلبك، ويمكن أن يقلل التشنج من تدفق الدم إلى جزء من القلب أو يمنعه تمامًا. وتبدو هذه الحالة مثل ضيق في الصدر أو ألم ناتج عن شد في شريان القلب، كما يمكن أن يكون هناك أيضًا ألم في الذراع أو الفك“.

ولفتت إلى أن تلك الأعراض قد تحدث أيضا بشكل عفوي أو بسبب الطقس البارد أو ممارسة الرياضة العنيفة أو الإجهاد، فيما يشير تشنج الشريان التاجي كذلك إلى وجود مشكلة محتملة في القلب؛ ما يحتم زيارة الطبيب بسرعة.

وأشارت إلى أن الفحوصات التي يجريها الطبيب تساعده على وضع خطة علاجية فعالة، وهي تشمل تخطيط القلب بالموجات فوق الصوتية أو تخطيطا كهربائيا لقياس النشاط الكهربائي للقلب، إلى جانب تصوير الأوعية التاجية، وهو اختبار خاص بالأشعة السينية يستخدم الصبغة الملونة لرؤية داخل الشرايين وقياس تدفق الدم.

وشددت الدراسة على ضرورة ”إبقاء الكوليسترول تحت السيطرة؛ لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية“.