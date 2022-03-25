دراسة بريطانية تحذر من تخزين ثمرة الخيار في الثلاجة

نبّهت دراسة بريطانية حديثة إلى أنه يجب عدم تخزين ثمرة الخيار في الثلاجة ووضعها بدلا من ذلك في الخزانة أو أي مكان آخر خارج البراد؛ لإبقائها طازجة أطول فترة ممكنة.

ووفقًا لدراسة ”كلية العلوم الزراعية والبيئية“، فإنه إذا تم تخزين الخيار في درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية لأكثر من ثلاثة أيام، يمكن أن يتعرض لما يسمى بـ“جروح البرد“.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، الجمعة: ”هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كمية الماء في الخيار، وإصابته بالتنقر ما يؤدي إلى تلفه بسرعة.“

وأضافت: ”بناءً على هذه النظرية سيبقى الخيار في الواقع طازجًا لفترة أطول، إذا قمنا بتخزينه في الخزانة أو ربما حتى في وعاء الفاكهة“ خارج الثلاجة.

وشددت الدراسة على ضرورة تخزين الخيار في مكان مظلل، وإبقائه بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة طوال اليوم.

ولفتت الدراسة إلى أن ما يثير الاهتمام من الناحية النباتية، هو أن الخيار لا يصنف كخضروات، مضيفة: ”في الواقع، وفقًا للمجلس الأوروبي للمعلومات الغذائية يعتبر الخيار ثمرة فاكهة بسبب بذوره.“

وتابعت: ”عادة يستخدم عالم النبات التصنيف النباتي الذي يعتمد على الخصائص الفيزيولوجية للنبات، مثل هيكل ووظيفة وتنظيم النبات، لذلك من الناحية النباتية فإن ”الفاكهة“ هي المنتج الحامل للبذور الذي ينمو من مبيض نبات مزهر، أو بعبارة أخرى الفاكهة هي طريقة النباتات لنشر بذورها.“

وأوضحت الدراسة أن الفاكهة النباتية تحتوي على بذرة واحدة على الأقل وتنمو من زهرة النبات، وأنه بأخذ هذا التعريف في الاعتبار يتم تصنيف ثمرة الخيار على أنها فاكهة؛ لأنها تحتوي على بذور صغيرة في المنتصف، وتنمو من زهرة نبات الخيار.“

وقالت الدراسة: ”من المهم أيضا عدم تخزين الخيار جنبًا إلى جنب مع بعض الفواكه والخضروات الأخرى؛ لأن الخيار يعتبر شديد الحساسية لغاز الإيثيلين، وهو غاز طبيعي يتسبب في نضوج بعض الأطعمة وفي النهاية إفسادها وتلفها بسرعة كبيرة، لهذا السبب يجب التأكد من إبقاء حبات الخيار منفصلة عن بعض أنواع الفاكهة والثمار، خاصة الموز والطماطم والبطيخ؛ لأنها منتجات تحتوي على نسب عالية من غاز الإيثيلين.“