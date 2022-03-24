دراسة: كثرة استعمال المضادات الحيوية قد تسبب الخرف عند النساء

قالت دراسة طبية أمريكية، إن كثرة استخدام المضادات الحيوية في منتصف العمر، يمكن أن تسبب ضعف الذاكرة وبتالي الخرف لدى النساء.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة ”بلوس وان“، أن استخدام المضادات الحيوية المزمن لدى النساء في منتصف العمر مرتبط بضعف الإدراك بعد نحو سبع سنوات.

وأشارت الدراسة التي نشرتها، الخميس، صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن الباحثين قاموا بفحص 14،542 ممرضة متطوعة يعشن في الولايات المتحدة، حيث أكملن اختبارًا محوسبًا ذاتيًا لقياس جوانب ذاكرتهن وتفكيرهن.

وأوضحت الدراسة، أن النساء اللائي تناولن المضادات الحيوية لمدة شهرين في منتصف العمر يعانين من ضعف في الذاكرة والتفكير حتى بعد سبع سنوات.

وقالت الدراسة: ”ظل هذا التأثير ثابتًا حتى عند احتساب العوامل المحتملة الأخرى التي يمكن أن تكون قد أثرت على هذه العلاقة بما في ذلك وجود حالات صحية أخرى“.

وتعليقًا على النتائج، قالت الدكتورة سوزان كولهاس، مديرة الأبحاث في مؤسسة ”أبحاث الزهايمر“ البريطانية: ”لا توجد أدمغتنا بمعزل عن بقية الجسم، ولكنها متصلة بطرق متنوعة، والمعروف أن المضادات الحيوية توصف بشكل شائع للعديد من الحالات التي يمكن علاجها وقد أحدثت ثورة في الرعاية الصحية… ومع ذلك، لم يتم عمل الكثير للتحقيق في آثارها طويلة المدى على الذاكرة والتفكير“.

وأضافت: ”وجد الباحثون أن التغييرات في الذاكرة والتفكير في هذه المجموعة من النساء كانت صغيرة، ولا تشير النتائج إلى أن جميع الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية في منتصف العمر هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.. ومع ذلك يشير هذا البحث إلى أنه من المهم مراعاة النتائج طويلة المدى للأدوية على الذاكرة والتفكير“.

ولفتت إلى أنه لا يمكن التأكد حتى الآن بشكل قاطع من تلك النتائج، خاصة وأن الباحثين أكدوا أن النتائج تقدم اتجاهًا للبحث في المستقبل، بدلاً من كونها دليلًا قاطعًا على وجود صلة مباشرة بين المضادات الحيوية ومهارات الذاكرة والتفكير“.

ورأت أن تلك العلاقة التي تم تحديدها في هذا البحث يمكن أن تكون نتيجة للعدوى التي استخدمت المضادات الحيوية لعلاجها، بدلاً من الأدوية نفسها، مشيرة إلى أنه من المهم إدارة الحالات الصحية القابلة للعلاج بشكل صحيح ويجب على الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن أي جانب من جوانب صحتهم التحدث إلى الطبيب.