نقص فيتامين "ب 12" يسبب ارتعاشا في العين

أوصت دراسة طبية بريطانية بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ”ب-12″؛ لتجنب أي نقص من شأنه أن يسبب أعراضا عديدة، بما فيها ارتعاش العين.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن فيتامين ”ب 12“ هو عنصر غذائي يساعد في الحفاظ على صحة الدم، والخلايا العصبية في الجسم، وفي تكوين الحمض النووي، المادة الوراثية في خلايا الجسم.

وأضافت أن ”الفيتامين يساعد أيضًا في الوقاية من فقر الدم الشديد، وهو حالة دموية تجعل المرضى متعبين وضعفاء، إلى جانب أعراض أخرى في العينين وأجزاء أخرى في الجسم“.

وقال الدكتور روبالي دوتا، المشارك في الدراسة التي صدرت في لندن: ”يمكن أن يكون الارتعاش حول العينين علامة على نقص فيتامين (ب 12)، وهذه الحالة يشار إليها باسم (ميوكايميا)، ويمكن أن تسبب وخزات لأسباب مختلفة“.

ولفت دوتا إلى أن ”هذه الحالة تؤدي أيضا إلى التقلص التلقائي لعضلات الجفن، وخاصة عضلة العين الدائرية“.

وبين أنه ”عادة تكون أحادية الجانب (عين واحدة فقط) وغالبًا ما يشمل الجفن السفلي بدلا من الجزء العلوي“.

وأوضح أنه ”يمكن أن تحدث حالة العين أيضًا بسبب الإجهاد أو التعب أو الحساسية أو جفاف العين، من بين أمور أخرى“، مضيفا أن ”الحالة ليست خطيرة وعادة ما تكون ذاتية الشفاء“.

وتابع: ”قد يكون سبب ارتعاش العين هو نقص فيتامين (ب 12) الذي قد يحدث نتيجة الإفراط في تناول الكحول، أو خلل في إلكتروليتات الصوديوم والبوتاسيوم، وقد يحدث انتفاض في العين أيضًا بسبب الفقد المفرط للسوائل أو الجفاف“.

وشدد ”دوتا“ على أن ”تقليل تناول الكافيين، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل مستويات التوتر وزيادة مستويات فيتامين ”ب-12″ يمكن من تؤدي لتخفيف الارتعاش“.

وبحسب الدراسة، تشمل مصادر الغذاء الغنية بفيتامين ”ب 12“ لحوم البقر والكبد والدجاج والأسماك والمحار والسلمون وسمك التونة والبطلينوس وحبوب الإفطار المدعمة وحليبا قليل الدسم واللبن والجبن والبيض.

وأشارت إلى أن الأعراض الأخرى لنقصه ”تشمل ضعف أو إرهاق أو خفة في الرأس وخفقان القلب وضيقا في التنفس وشحوب الجلد والإمساك أو الإسهال أو فقدان الشهية أو الغازات“.

كما تشمل ”مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي وفقدان البصر“، وفق المصدر ذاته.