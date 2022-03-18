أهم العادات الغذائية للحصول على جسم رشيق

في القوت الذي أصبح فيه الوصول للجسم النحيل والحفاظ عليه مدى الحياة من أهم متطلبات العصر، هناك عادات معينة تتطلب وقتاً واستمرارية لممارستها لكي تصبح جزءًا من نمط حياتك بشكل تدريجيي.

ويمثل الالتزام بتلك العادات، الطريقة المثلى لجني ثمار صحية على المدى الطويل، كما أورد تقرير نشره موقع ”إيت ذيس“ والذي يتناول أهم هذه العادات من خبراء التغذية.

وأول تلك العادات هو ”تناول الطعام عند الشعور بالجوع“ حصراً، حيث ينصح الخبراء بعدم تفويت وجبات الطعام، لأن تفويت الوجبات ينتج عنه تعويضا مفرطا في وقت لاحق.، فعندما نأكل بانتظام، نمنح أجسامنا تدفقًا ثابتًا من الوقود ولكن عندما نفوت وجبات الطعام، سنكون جائعين جدا مما يجعل الاعتدال في الحصص الغذائية وتناول الطعام بعناية صعبا جدا في الوجبات التالية، مما يجعل بدوره الحصول على جسم رشيق والحفاظ عليه أكثر صعوبة.

لهذا، ينصح الأخصائيون برفع مستوى التغذية في وقت مبكر من اليوم إذا وجدت نفسك تفرط في تناول الطعام في الليل لأن هذا يعني أنك لا تحصل على تغذية ملائمة لاحتياجاتك خلال النهار.

كما يركز التقرير على ”ممارسة الأكل اليقظ“ فالأشخاص النحيفون يتناولون وجباتهم بانتباه من خلال تركيز الحواس على الطعام أثناء تناول الوجبات دون تشتيت الانتباه.

فالأكل بانتباه يساعد في التركيز على تحديد شعورك بالشبع مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام والحد من المبالغة في استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، ويبعث على إيقاف عادة الأكل عند الملل.

فإذا كنت تواجه صعوبة في البقاء في حالة تركيز أثناء تناول الطعام، ينصح الخبراء بإيقاف تشغيل التلفاز وإغلاق هاتفك والابتعاد عن المشتتات في أوقات الوجبات.

كما ينصح المختصون ”بالتركيز على السعرات الحرارية المتوازنة بدلاً من التركيز على السعرات الحرارية المنخفضة“، فالوجبات المتوازنة تشعرك بالشبع لفترة أطول. وتتكون الوجبة المتوازنة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

وهذه الوصفة تعزز النحافة بمرور الوقت لأنها تحافظ على السعرات الحرارية تحت السيطرة. ومن الممكن أن تحتوي الوجبة المتوازنة على فواكه وخضروات غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية نسبيًا لمساعدتك على الشعور بالشبع مع الحفاظ على وزن صحي، كما ينصح خبراء التغذية.

ولتحقيق هذا التوازن، ينصح الأطباء بأن تطرح على نفسك أسئلة مثل ”ما الذي يمكنني إضافته إلى هذه الوجبة لجعلها أكثر إشباعًا، أو لأجعلها مغذية ومرضية بالنسبة لي؟“

ويشدد الأطباء على أن تكون ”معتدلا“ فما تفعله 80٪ من الوقت أهم من الـ 20٪ الأخرى من الوقت. ففي الوقت الذي تستمتع فيه بالوجبات الدسمة من حين لآخر أي ما يمثل 20 بالمئة، يجب أن تحافظ على نظام غذائي متوازن وتستمر على برنامج التغذية الصحي 80 بالمئة من وقتك.

كما يؤكد التقرير على أهمية ”التعامل مع التوتر بعيداً عن تناول الطعام“، فلا يجب استخدام الطعام كوسيلة للتغلب على المشاعر السلبية. فإذا كنت تشعر أنك تأكل كثيرًا، حتى عندما لا تكون جائعًا، فقد تكون من الذين يفرغون عواطفهم من خلال تناول الطعام وهذا خطأ تماماً وهو يعتبر المسبب الأول للسمنة عالمياً.

وينصح الخبراء في هذه الحالة باكتساب مهارات التأقلم العاطفي الذي سيساعدك على معالجة التوتر وتحدي المشاعر بدلاً من التحول إلى الطعام مما يعتبره الأخصائيون الخطوة الأولى للتغلب على الأكل العاطفي.