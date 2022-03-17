اكتشاف علاج جديد للسرطان باستخدام الليزر وتقنية النانو

على مدى عقود، جرب الباحثون تقنيات عديدة للوصول إلى علاجات ناجعة للسرطان؛ على غرار هندسة الخلايا المهاجمة للأورام، وابتكار لقاحات تعتمد على تقنية ”آر إن إيه“ المرسال.

وفي هذا الإطار، درس الباحثون طريقة جديدة، تعتمد على استخدام الليزر بما يعرف بالعلاج الصوري للخلايا السرطانية.

ومعلوم أن فكرة استخدام الليزر لعلاج السرطان ليست جديدة، إذ استخدمت سابقا في توليد الحرارة في أماكن الورم لقتل الخلايا السرطانية بما يدعى بالعلاج الصوري الحراري، أو في توليد مركبات الأكسجين القاتلة للخلايا بما يدعى بالعلاج الصوري الديناميكي.

وتعتمد فاعلية العلاج بالليزر على عمق الاختراق في النسيج، اعتمادا على شكل شعاع الليزر ونصف قطره وطول موجته وكثافته.

أما الطريقة الجديدة التي اقترحها الباحثون، فتدمج الطرق السابقة مع المواد البيولوجية من مقياس النانو، ما يجعل من العلاج أكثر دقة وفاعلية، وفقا لموقع إنترستنج إنجريننج.

ولا تقتصر المواد البيولوجية على كونها مستقبلات للضوء في العلاج الجديد، بل يرى الباحثون إمكانية استخدامها أيضا لتوصيل المواد الكيميائية العلاجية إلى مكان الورم، مع استخدامها كموصلات للمضادات الحيوية لمنع العدوى البكتيرية في أماكن العلاج الليزري.

وأرفق الباحثون أيضا، تطبيقا للطريقة السابقة من خلال استخدام قضبان الذهب كمواد من مقياس النانو مع مركب غلايسو بروتين من فايروس ريبيز، وهو يمتاز بقدرته على عبور الفاصل الدموي الدماغي عند العدوى الفيروسية، ما يسمح بعبور القضبان الذهبية أيضا، وهكذا يكون العلاج الليزري أدق في استهداف الخلايا السرطانية.

وقد تتعدد تطبيقات التقنية في المستقبل، من خلال استخدامها لعلاج أمراض أخرى؛ مثل القرحة، وتصلب الشرايين، والعدوى الفموية.

وبحسب مختصين، تكمن صعوبة علاج أمراض السرطان في السمية العالية الناتجة من العلاج الكيميائي أو البيولوجي، ما يعني أنها تقتل في كثير من الأحيان إلى جانب الخلايا السرطانية الخلايا السليمة.

ويرون أن المرضى الذين يتعاطونها يعانون من مشاكل صحية منهكة وخطيرة. لذلك ركز الباحثون على إيجاد آليات للأدوية التي تستهدف الخلايا السرطانية فقط وتترك الخلايا السليمة وراءها، كاستخدام أجسام مناعية متخصصة تستهدف أحد المستقبلات أو الأنزيمات المهمة في انتشار السرطان ونموه، أو تحفيز المناعة.

ويحارب النظام الخلايا السرطانية، ويساعد هذا النهج على تحسين فاعلية العلاج، خاصة بالنسبة لبعض سرطانات الدم والقولون، حيث يعيش المرضى لفترة أطول ولديهم آثار جانبية محددة.

فيما يهدف استخدام تقنية النانو لتوصيل الأدوية الكيميائية المضادة للسرطان، حيث تلخص التكنولوجيا استخدام المجالات الصغيرة جداً ”جزء من المليار من المتر“، وهذه الكرات بها آلاف الثقوب، بحجم 20-60 نانومترا، لذلك يمكن وضع المواد الكيميائية في هذه المجالات.